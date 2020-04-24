 

Чемпионка мира рассказала об уроках фехтования в режиме самоизоляции

24.04.2020, 13:30, Новости дня

«Я провожу онлайн-занятия четыре раза в неделю, все желающие могут присоединиться. У меня занимаются и дети, и взрослые, и даже иностранцы. А в свободное время я езжу за продуктами для пожилых людей», – сообщила газете ВЗГЛЯД президент Федерации современного мечевого боя РФ Мария Давыдова. Она рассказала о том, как научиться фехтованию не выходя из дома.

«Я профессиональный тренер и больше 20 лет преподаю фехтование и мечевой бой. После того, как закрылись спортивные залы, я придумала, как можно проводить тренировки в онлайн-режиме, в том числе и по фехтованию. К примеру, можно привязать диванные подушки к стремянке и мягкими мечами наносить по ним удары», – рассказала чемпионка мира по боям в рыцарских доспехах, президент Федерации современного мечевого боя РФ Мария Давыдова.

По словам спортсменки, во время ее веселых и разнообразных тренировок отрабатываются разные физические упражнения, в том числе – на развитие координации, ловкости, чувства баланса. Если нет специального оборудования, можно использовать подручные средства, например, палку или швабру. 

«Я провожу занятия четыре раза в неделю, все желающие могут присоединиться. У меня занимаются и дети, и взрослые со всей страны. Также я начала проводить тренировки для иностранцев. Позавчера я провела первую онлайн-тренировку на английском языке, на которой присутствовали 17 представителей разных стран: Италии, Франции, Кипра и так далее. Также планирую вести тренировки на двух языках параллельно», – поделилась Давыдова. 

Кроме этого, спортсменка присоединилась к Всероссийскому общественному движению «Волонтеры-медики». «Я просидела на самоизоляции три недели, но поняла, что без движения не могу. У меня есть возможность и время, а значит я могу приносить людям пользу», – рассказала Давыдова, подчеркнув, что волонтерская деятельность подразумевает соблюдение всех правил безопасности.

«Вот уже полторы недели я езжу каждый день, кроме воскресенья, за продуктами и лекарствами для пожилых людей. Выполняю в день по три-четыре заявки. Чаще всего дедушки и бабушки просят молоко, хлеб, сметану, мясные продукты, овощи. Сегодня тоже будут работать», – сказала Давыдова.

Напомним, за последние сутки в РФ подтвердили 5849 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 68 622 случая коронавируса, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.02 / Москвичам придется пережить неделю снегопадов и скачков давления

16.03 / Операторы связи предупредили о повышении цен из-за бесплатного доступа к социально значимым ресурсам

12.02 / В Китае число жертв нового коронавируса достигло 1113

18.02 / Кондратюк: Российские гастролеры – такие же палачи, как и Путин и все нынешние кремляди

27.02 / Украинцы высказались о будущем Донбасса

17.02 / “Вода была ледяная”: в Башкирии спасли 11 тонущих лошадей

17.02 / “Оттава” прервала победную серию “Далласа” благодаря голу Анисимова в овертайме

20.02 / Автоновости: Volkswagen “разгорячит” еще две популярные модели

09.03 / Основные индексы США продолжили падение после возобновления торгов

12.02 / Трамп: подполковник Виндман может быть наказан в дисциплинарном порядке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска