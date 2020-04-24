 

На поминках в мордовском селе коронавирусом заразились 50 человек

24.04.2020, 13:30, Новости дня

Около 50 человек заразились коронавирусом на поминках в одном из сел Мордовии, информирует оперштаб региона.

За последние сутки в Мордовии зарегистрировано 39 случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших увеличилось до 424 человек.

«В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 39 случаев заболевания коронавирусом. Основная часть новых случаев – 24 из 39 – жители Ардатовского района. Первоисточником заражения большинства из них стал единственный эпизод – похороны и поминки в селе Низовка. Инфицированные на них люди сами стали источниками распространения инфекции. В результате уже около 50 жителей различных населенных пунктов Ардатовского района получили подтверждение диагноза COVID-19», – передает РИА «Новости» сообщение оперштаба.

Еще несколько человек заразились от вернувшихся из Москвы жителей района при иных обстоятельствах.

«В поселке Тургенево и селе Редкодубье по постановлению главного санитарного врача по Мордовии введен карантинный режим», – добавляет оперштаб.

Отмечается, что из общего числа новых больных 10 человек старше 60 лет.

В штабе сообщили, что «за последние сутки в РФ подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 5 849 в 82 регионах, в том числе выявлено активно как контактные и без клинических проявлений – 2 697 (46,1%)». За сутки скончались 60 пациентов с коронавирусом, за все время – 615 человек. За сутки выписали 677 человек, всего выписаны 5568. Накануне, 23 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 4774. Таким образом, число новых случаев за сутки возросло на 1075.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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