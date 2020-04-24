В Минздраве составили список рекомендаций по лечению беременных с коронавирусом COVID-19

24.04.2020, 13:30, Разное

На официальном интернет-портале Минздрава РФ обнародован список методических рекомендаций относительно лечения беременных женщин, инфицированных коронавирусом COVID-19. Среди прочего в документе речь идёт о том, что информация о вероятности передачи заболевания от матери ребёнку на текущий момент отсутствует.

В рекомендациях Минздрава также говорится, что заражённые COVID-19 беременные россиянки должны быть госпитализированы в случае, если наблюдается тяжёлое протекание коронавирусной инфекции либо средней тяжести. При лёгкой форме специалисты ведомства допускают домашнее лечение, но наблюдение врача-терапевта и гинеколога является обязательным условием. Кроме того, подобная терапия возможна тогда, когда состояние беременной инфицированной коронавирусом можно отслеживать без какого-либо ущерба для остальных членов семьи.

В обнародованном Минздравом документе упоминается о неясной ситуации с возможностью передачи коронавируса COVID-19 от матери к ребёнку в период беременности либо во время родов. При этом показанием к прерыванию беременности на ранних сроках может быть тяжёлая форма течения болезни и отсутствие эффекта от применяемой терапии, а не рекомендованными для лечения препаратами названы противомалярийные и рекомбинантный интерферон бета-1b.