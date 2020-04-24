 

Путин перенес день окончания Второй мировой войны на 3 сентября, день памяти заложников Беслана

24.04.2020, 13:29, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который устанавливает Днем окончания Второй мировой войны 3 сентября. Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

Поправки вносятся в закон “О днях воинской славы и памятных датах России”. Его статья 1 дополняется абзацем: “3 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945 год)”. Ранее днем окончания Второй мировой войны в России считалось 2 сентября, так как именно в этот день был подписан Акт о капитуляции Японии. Но неделю назад перенос даты был в срочном порядке принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. 

Решение о переносе даты вызвало неоднозначную реакцию в России. Эксперты отмечали, что 3 сентября в России произошло неудачное освобождение заложников, захваченных террористами в школе №1 в Беслане, в результате которого погибли 333 человека, в том числе 186 детей, а более 800 человек получили травмы. В память об этом событии 3 сентября в России ранее отмечался как День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Организаия “Матери Беслана” и глава Совета по правам человека Валерий Фадеев ранее выступали против закона. Фадеев обращался к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой отклонить законопроект о переносе даты окончания Второй мировой войны, который приняла Госдума, но не добился успеха. 

“По нашему мнению, решения об установлении памятных дат должны объединять людей, а не разобщать их. Перенос дня воинской славы с 2 на 3 сентября будет встречен с непониманием родными и близкими погибших в этом чудовищном теракте”, – отмечал Фадеев.



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