Путин упростил получение гражданства РФ для жителей Молдовы, Украины, Беларуси и Казахстана

24.04.2020, 13:29, Новости дня

Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощении получения российского гражданства. Согласно законопроекту, опубликованному на официальном портале правовой информации, теперь иностранцам не нужно будет отказываться от своего гражданства при получении российского паспорта.

Процесс получения гражданства России упростили для людей, имевших гражданство СССР и проживающих в бывших союзных республиках. Теперь им не нужно находиться три года в России и подтверждать наличие официального источника дохода при подаче заявления на вступление в российское гражданство.

Жители Молдовы, Украины, Беларуси и Казахстана теперь при наличии вида на жительство в России могут подать документы на гражданство без соблюдения требований об установленном сроке проживания в стране.

Выпускники российских высших учебных заведений теперь также смогут подавать заявление о приеме в гражданство в России не после трех лет работы в России, а уже после одного года.

Снижены требования для иностранцев, которые состоят в браке с гражданами России – при условии проживания в стране и наличии общих детей. Послабления сделаны и для иностранцев, у которых один из родителей – гражданин России.

Закон вступит в силу через три месяца.

Также благодаря новой миграционной политике власти хотят привлечь в Россию от 5 до 10 миллионов человек, чтобы остановить сокращение населения. Авторы законопроекта, по их словам, также хотели, чтобы российские паспорта могли получить русские эмигранты, живущие за рубежом .

“Они хотят получить российское гражданство, но не могут, поскольку надо выйти из гражданства страны проживания. Миллионы русских живут за рубежом и хотели бы стать гражданами РФ”, – утверждал Константин Затулин, член рабочей группы по законопроекту.