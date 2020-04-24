В России начали отменять введенный из-за коронавируса карантин

24.04.2020, 13:20, Разное

Введенные из-за коронавируса ограничительные меры в регионе начнут снимать с субботы, 25 апреля. Об этом сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

По его словам, возобновляется работа косметических салонов, прачечных и других бытовых служб, МФЦ, нотариусов, магазинов одежды, мебели и промтоваров. Также откроются спортивные, книжные и рыболовные магазины, салоны электроники.

Однако есть условие. Площадь магазина не может превышать 800 квадратных метров, и у него должен быть отдельный вход. Таким образом, крупные торговые центры пока останутся закрытыми, сообщил чиновник в эфире телеканала “Россия-24”.

По состоянию на 24 апреля коронавирусом в России заболели 68,6 тысячи человек. За последние сутки выявлено 5849 новых случаев, из них половина приходится на Москву.

Крайний срок карантина из-за коронавируса в России – июнь. Об этом сообщил “Дождь” со ссылкой на источники в оперативном штабе по борьбе с эпидемией. По данным телеканала, отменять ограничения в Москве и регионах начнут по окончании майских праздников.

Тем временем в Роспотребнадзоре подготовили план открытия кафе и ресторанов. С конца марта эти заведения закрылись из-за коронавируса. В ведомстве предлагают на первом этапе разрешить работать заведениям общей площадью до 50 квадратных метров с не более чем пятью столами на одного-двух человек.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 24 Апр 2020 в 12:58 PDT