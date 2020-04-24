 

ЕС призвал власти России расследовать угрозы Елене Милашиной

24.04.2020, 13:18, Новости дня

Европейский союз призвал Россию осудить и расследовать угрозы чеченских властей в отношении журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте внешнеполитической службы ЕС.

В заявлении также содержится призыв обеспечить безопасность журналистки и провести полное расследование нападения на Милашину и адвоката Марину Дубровину в феврале этого года в Грозном.

Ранее более ста писателей, ученых, правозащитников, политиков и общественных деятелей обратились к властям России с требованием обеспечить государственную защиту Елене Милашиной из-за угроз главы Чечни. Они также просили возбудить уголовное дело против Рамзана Кадырова.

В середине апреля Кадыров резко высказался в адрес «Новой газеты» и журналистки Елены Милашиной после её статьи о преследованиях в Чечне людей, зараженных коронавирусом. Как написала Милашина, «Кадыров публично приравнял их к террористам и призвал бороться с ними соответствующими методами».

Глава Чечни обвинил «Новую газету» в «откровенной лжи», «продажности» и работе на западные спецслужбы. Он также намекнул на возможность физического устранения Елены Милашиной.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не увидел в высказываниях Кадырова «ничего запрещенного или противозаконного».

Роскомнадзор потребовал от «Новой газеты» удалить материал по закону о фейковых новостях.

В Европейском союзе обеспокоены и другими попытками властей в России заставить журналистов замолчать – в том числе уголовным преследованием журналистки Светланы Прокопьевой, которая обвиняется в оправдании терроризма за критику властей. Ей грозит до 7 лет лишения свободы.



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