СМИ: разведка считает, что китайские агенты распространяли дезинформацию о коронавирусе в США

24.04.2020, 13:18, Новости дня

Американские разведывательные органы пришли к выводу, что китайские агенты способствовали распространению ложной информации о том, что администрация Трампа якобы планирует ввести по всей стране жесткий режим изоляции для борьбы с коронавирусом, сообщает New York Times.

По данным газеты, в сообщениях, которые появились в прошлом месяце в рассылках мессенджеров и соцсетях, утверждалось, что Трамп введет жесткий карантин, как только будут развернуты войска «для предотвращения мародерства и беспорядков». За два дня информация получила столь широкое распространение, что Совет по национальной безопасности опубликовал в «Твиттере» опровержение.

Материал газеты основан на информации, полученной от шести анонимных источников из шести разных американских ведомств. Два источника полагают, что китайские агенты не инициировали появление этих сообщений, но способствовали их распространению.

В китайском Министерстве иностранных дел эти обвинения назвали совершенно необоснованными и не заслуживающими опровержения.