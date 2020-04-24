Эксперт оценил заявление властей США о губительности солнечного света для коронавируса

24.04.2020, 13:16, Новости дня

Ультрафиолет может убить коронавирусную инфекцию, но его противопоказано помещать в организм, как это предложил президент Дональд Трамп, так как это негативно отразится и на других органах человека, сообщил газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии медико-профилактического факультета Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.

Замминистра внутренней безопасности по науке и технологиям США Уильям Брайан заявил, что солнечный свет, определенная температура и влажность оказывают сильное воздействие на новый коронавирус и приводят к его гибели. После этого Трамп высказался, что если «доставить солнечный свет внутрь организма человека, то можно было бы полностью излечиться от инфекции».

«На самом деле в этом что-то есть, потому что большинство вирусов, и коронавирус в том числе, ультрафиолетом убивается. Вопрос только в том, какое именно количество света для этого требуется. Неслучайно вирусные инфекции летом на спад идут, с COVID-19, вероятно, тоже так произойдет. Но, на самом деле, мне сложно себе представить, как проблему эпидемии можно решить с помощью только ультрафиолета», – говорит Зверев.

При этом вирусолог рассказывает, что он не представляет, как можно было бы воплотить в жизнь предложение Трампа «поместить солнечный свет внутрь организма». Доказано, что длительное нахождение на солнце вредит здоровью человека, может привести к раку кожи. Если тело так реагирует на ультрафиолет снаружи, то сложно представить, как он отразится и на внутренних органах, но, вирусолог уверен, что данное воздействие точно будет негативным.

«Что касается влияния влажности и температуры на вирус – здесь тоже нет ничего нового. С одной стороны вирус любит влажность, с другой нет. Смотря где. Если говорить об организме, то засушенные слизистые (проявляются у нас зимой, когда мы отапливаем помещение) более благоприятное место для инфекции, потому что там вирус быстрее и лучше размножается. Во внешней среде вирусу лучше в капле. С температурой то же самое. Здесь ничего нового нет, не знаю, почему об этом вспомнили», ­– объясняет Зуев.

Ранее ученые из Шотландии определили, что в среднем мужчины, скончавшиеся от коронавируса, могли бы прожить еще около 13 лет, женщины – около 10 лет.