Владимир Путин подписал закон о переносе даты празднования окончания Второй мировой войны

24.04.2020, 13:09, Разное

Согласно подписанному российским президентом Владимиром Путиным ФЗ окончание Второй мировой войны теперь будут праздновать 3 сентября. Ранее торжественные мероприятия проводились в 2 сентября, соответствующий документ появился на официальном ресурсе с правовой информацией.

По словам авторов законопроекта, среди которых присутствуют сенаторы Михаил Козлов и Григорий Карасин, а также парламентарии Госдумы Георгий Карлов и Владимир Шаманов, перенос даты позволит сохранить историческую справедливость. Именно 3 сентября победой завершилась война СССР над Японией, поэтому перенос даты увековечивает память погибших солдат, отмечает информационный журнал «Политическая экспертиза».

Традиционно во всем мире 2 сентября считается днем окончания Второй мировой войны. Ознаменовала его капитуляция Японии. Стоит отметить, что со скепсисом к переносу даты отнеслись представители Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ), поскольку 3 сентября в Беслане террористы захватили школу, что привело к гибели 334 человек. Они считают, что нецелесообразно проводить праздничные мероприятия в траурный день.