Кремль анонсировал совещание Путина по автопрому

24.04.2020, 13:08, Новости дня

Президент Владимир Путин в пятницу в режиме видеоконференции проведет совещание по ситуации в российской автомобильной промышленности, эта отрасль уже начала переживать вполне очевидные и понятные проблемы, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сегодня президент будет заниматься состоянием дел в автомобильной промышленности. Он уже ранее начал серию отраслевых совещаний, совещания призваны определить набор мер поддержки таким системообразующим отраслям нашей экономики», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Он напомнил, что до этого у президента состоялось аналогичное совещание по ситуации в строительной отрасли, также он встречался с представителями банковской сферы, занимался вопросами развития ОПК. «И эти совещания будут продолжены в дальнейшем тоже», – добавил представитель Кремля.

Песков уточнил, что российских автопроизводителей на пятничном совещании будут представлять гендиректор «Камаз» Сергей Когогин, руководитель «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин, глава «Соллерс» Вадим Швецов, президент АО «Автоваз» Ив Каракатзанис, также будут участвовать профильные министры – глава Минпромторга Денис Мантуров, министр транспорта Евгений Дитрих.

«Совещание важное, значение нашего автопрома для экономики трудно переоценить. И проблемы, которые автопром уже начал переживать, вполне очевидны и понятны», – подчеркнул пресс-секретарь президента.

По словам Пескова, Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

Он отметил, что в этот день у Путина также запланировано совещание по ситуации в отечественном автопроме.

«Далее в течение дня президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Мы традиционно проинформируем вас о тех вопросах, которые будут затрагиваться в ходе этого совещания», – сказал Песков.

Представитель Кремля уточнил, что обе эти встречи президент будет проводить в режиме видеоконференции.