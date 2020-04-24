Полиции Петербурга разрешили штрафовать горожан за нарушение самоизоляции

24.04.2020, 13:08, Новости дня

Полиция Санкт-Петербурга получила право составлять административные протоколы за нарушение режима самоизоляции, соответствующее соглашение между администрацией города и МВД, утвержденное премьер-министром Михаилом Мишустиным, размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

Постановление подразумевает утверждение соглашения между правительством Петербурга и МВД о передаче МВД «осуществления части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок, предусмотренных законом Санкт-Петербурга от 12 мая 2010 года №273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», подписанное 20 апреля 2020 года».

Как пояснили в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области, «это закон о том, что полиция может составлять протоколы по ст. 8.6.1 закона Петербурга об административных правонарушениях», передает РИА «Новости».

Согласно ст. 8.6.1, за нарушение требований нормативно-правовых актов правительства Санкт-Петербурга, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города, предусмотрены штрафы для граждан, должностных и юридических лиц.

Сумма штрафов для граждан – до 4 тыс. рублей, для должностных лиц – до 40 тыс. рублей, для юридических лиц – до 300 тыс. рублей.

Повторное совершение этих правонарушений будет наказываться штрафами для граждан – до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – до 50 тыс. рублей, для юрлиц – до 500 тыс. рублей.

Соответствующее положение городского закона вступило в силу 20 апреля.