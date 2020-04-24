Скандалы: «Дополнительный негатив»

24.04.2020, 13:05, Разное

«Коммерсантъ» узнал причины переноса подачи деклараций российскими чиновниками

Указ президента о переносе декларационной кампании 2020 года в связи с коронавирусом идет вразрез со сложившейся практикой в сфере декларационного законодательства и препятствует повышению подотчетности российской власти, заявил центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл—Россия». Указ не распространяется на депутатов и сенаторов, однако они тоже отложили публикацию данных о своих доходах, указывают эксперты. В Госдуме сначала планировали опубликовать их вовремя, но после указа президента передумали, сославшись на действующий режим нерабочих дней.

Напомним, еще 17 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о переносе в связи с коронавирусом последнего срока подачи российскими чиновниками сведений о доходах и имуществе за 2019 год с 1 апреля на 1 августа. Под действие указа подпадают, в частности, сам президент, его администрация, члены правительства, а также губернаторы. Их декларации должны были быть опубликованы в течение 14 рабочих дней после 1 апреля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснял, что продление сроков подачи связано с тем, что ряд сотрудников находятся на режиме самоизоляции и физически не могут собрать документы. При этом еще 8 апреля он заявлял, что декларации будут опубликованы в установленный законом срок.

Как напоминает «Трансперенси», декларационная кампания в России делится на две части: в апреле публикуются декларации президента, членов правительства, глав регионов, членов федерального и региональных парламентов и сотрудников администрации президента, а в мае размещается информация о доходах и имуществе большей части государственных и муниципальных служащих. Отметим, что некоторые губернаторы и региональные депутаты уже успели опубликовать свои декларации: по данным «Трансперенси», на 20 апреля декларации разместили 44 законодательных собрания и 13 глав регионов.

Закон о противодействии коррупции не устанавливает сроков для подачи деклараций, а отсылает к другим законам и подзаконным актам, например отдельным указам президента, поясняют в организации. Указ президента о переносе сроков не распространяется на нормы, касающиеся сроков подачи или опубликования данных, установленные на уровне закона, в частности ст. 10 закона «О статусе члена Совета федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания», где дата 1 апреля зафиксирована как последний срок подачи деклараций.

В Госдуме ранее отчитались, что все данные о доходах сданы в срок и даже планировалось их опубликовать в 20-х числах апреля. Но после указа президента председатель комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах Отари Аршба заявил, что сведения будут опубликованы спустя 14 рабочих дней после окончания нерабочего периода, который пока установлен до 30 апреля. В ответ на вопрос “Ъ”, с чем связана такая перемена, господин Аршба лишь повторил: «По закону было так (14 дней после 1 апреля.— “Ъ”), а сейчас будем считать, учитывая указ президента о нерабочих днях».

Указ президента о переносе сроков подачи деклараций содержит в себе ловушку или просто недостаточно проработан, так как регулирует подачу деклараций, никак не затрагивая сроки их публикации, сказал “Ъ” замдиректора «Трансперенси» Илья Шуманов. Указ подписан 17 апреля, сведения о доходах должны были быть поданы до 1 апреля, поэтому непонятно, зачем отсрочка, поясняет он.

«Пандемия используется как повод пересмотреть наработанные практики в разных сферах общественной жизни; к сожалению, под удар попало и право на доступ к информации о доходах и имуществе»,— заключают эксперты «Трансперенси». Публикация деклараций, массовое обсуждение доходов вызвали бы дополнительный негатив у граждан, учитывая, что «много бизнесов рушатся и много людей теряют работу», говорит источник, близкий к администрации президента. Лишний раздражитель в виде чьих-то многомиллионных зарплат власти сейчас точно не нужен, это подрывало бы заявленный принцип солидарности перед лицом угрозы, считает политолог Константин Калачев. По его мнению, объем оказываемой властями материальной помощи людям и компаниям, попавшим в тяжелую ситуацию из-за эпидемии, не лучший фон для обсуждения опубликованных деклараций. Другой собеседник в администрации президента заявляет, что отсрочка понадобилась, поскольку «карантин у всех, и у проверяющих тоже».

Мария Макутина