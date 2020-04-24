Скандалы: «Вернуть 150 млн»

24.04.2020, 13:05, Разное

На фоне обострения конфликта в редакции «Ведомостей» предприниматель Алексей Голубович предупредил о возможном отказе от покупки издания

Управляющий директор Arbat Capital Алексей Голубович откажется от покупки газеты «Ведомости», если нынешние владельцы не выполнят определенные условия. Голубович известил об этом собственников издания, рассказал собеседник Forbes в окружении бизнесмена. Голубович написал письмо (его копия есть у Forbes) собственникам издания, в котором указал, что не обязан ничего покупать, т.к. они не выполнили обязательств по реструктуризации долгов, но готов вернуться к переговорам, если долги реструктурируют и проведут выборы главного редактора, продолжает источник Forbes. В письме Голубович также просит согласовать план финансирования недостатка оборотных средств, который мог сложится в «Бизнес Ньюс Медиа» по результатам I квартала и ожидаемого по результатам II квартала. Он пишет, что обеспокоен финансовыми показателями компании, которые могли «значительно измениться» с 2019 года «как по объективным причинам, связанным с карантином, так и вследствие произошедших в 2020 году изменений в управлении бизнесом».

Кроме того, Голубович просит Кудрявцев представить план урегулирования возникшего конфликта в издании «с учётом интересов трудового коллектива».

Об этом письме также сообщает The Bell.

Владельцами акций и долга АО «Бизнес Ньюс Медиа» (издает «Ведомости» и журнал Harvard Business Review) являются медиаинвесторы Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов и Мартин Помпадур. Семнадцатого марта они сообщили, что достигли предварительного соглашения о продаже издания с Голубовичем и гендиректором холдинга «Версия», издателем Константином Зятьковым.

Константин Зятьков не стал комментировать, получал ли он такое письмо от Голубовича, но сказал, что тот по-прежнему демонстрирует интерес к сделке. «Надеюсь, что те вопросы, которые у Голубовича есть, удастся разрешить и сделка состоится». Голубович отказался от официальных комментариев. Forbes направил запросы Кудрявцеву и Воронову.

«Вернуть 150 млн»

Объем обязательств «Бизнес Ньюс Медиа» на конец 2018 года, согласно данным Росстата в «СПАРК-Интерфакс», составлял 1,018 млрд рублей, из которых долгосрочные обязательства составили 154 млн рублей, а краткосрочные — более 864 млн рублей. Собеседник Forbes, близкий к компании, оценивал ранее общий объем ее долговой нагрузки в $5-8 млн.

По его словам, долговые обязательства актива контролируют не только Кудрявцев и Воронов, но и другие кредиторы, известные менеджменту и покупателям. Другой собеседник, близкий к переговорам о продаже издания, рассказал Forbes, что ему стало известно о поступившем 28-29 марта требовании к газете «вернуть 150 млн рублей». Он полагает, что требование предъявила офшорная компания бизнесмена Дмитрия Босова.

«Деградация качественного СМИ»

Ультиматум Голубовича случился на фоне внутриредакционного конфликта. Он начался после того, как 17 марта нынешние владельцы объявили о намерении продать издание Зятькову и Голубовичу, а Кудрявцев сказал, что уже передал покупателям управление изданием. Через неделю и.о. главного редактора назначили сооснователя журнала «Эксперт» Андрея Шмарова. Он пришел на смену Илье Булавинову, который стал заместителем главного редактора «Ведомостей».

Кандидатура Шмарова категорически не устроила редакцию. Уже в первую неделю работы Шмарова на новом месте случился конфликт: он поменял заголовок в уже опубликованной на сайте «Ведомостей» статье о «Роснефти» с «Государство может формально потерять контрольный пакет в «Роснефти» на «Государство в результате сложной сделки сохранит контроль в «Роснефти», никого не предупредив. Редакция также молча вернула прежний. Сам Шмаров объяснял в разговоре с Forbes, что он просто «тренировался придумывать разные заголовки».

После этого случая пятеро заместителей главного редактора уже написали письмо Кудрявцеву, Зятькову и Голубовичу, где назвали Шмарова «чуждым» корпоративной культуре «Ведомостей», сказали, что его приход «дестабилизировал коллектив, шокировал ньюсмейкеров и рекламодателей» и предложили назначить главным редактором Анфису Воронину. Сейчас она возглавляет коммерческий проект «Ведомости &».

Позднее внутри редакции провели голосование, на котором большинство проголосовали также за кандидатуру Ворониной. Однако ни нынешние собственники, ни покупатели «Ведомостей» о планах заменить Шмарова не сообщали.

Сам Шмаров 13 апреля удалил с сайта «Ведомостей» колонку экономиста Константина Сонина о главе «Роснефти» Игоре Сечине. А на этой неделе Шмаров запретил публиковать информацию об опросах «Левада-центра» и «плохо писать» об обнулении президентских сроков Владимира Путина. О последних двух запретах в Facebook рассказали сами журналисты «Ведомостей». 23 апреля редакция «Ведомостей» опубликовала колонку о «деградации качественного СМИ», в которой критиковали подход Шмарова к работе. Шмаров же назвал ее «свидетельством свободы выражения мнений в этом издании», сообщают РИА «Новости».

Кристина Жукова