На заседание финансового комитета пригласили представителей МВФ. Нардепов интересует, если ли связь между “антиколомойским” законом и траншем

24.04.2020, 13:00, Новости дня

На заседание комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады, который состоится 27 апреля, пригласили представителей Международного валютного фонда (МВФ). Об этом в комментарии изданию “ГОРДОН” заявил глава комитета Даниил Гетманцев.

“Заседания нашего комитета по вопросам финансов, как и любого другого, проходят открыто. У нас присутствуют представители бизнеса, деловых ассоциаций, общественных организаций, государственных органов. Это абсолютно открытые мероприятия. От моего заместителя, депутата Александра Дубинского [фракция “Слуга народа”], поступило предложение пригласить на заседание комитета представителя МВФ для обсуждения банковского закона, чтобы использовать их экспертизу. Я поддержал идею и подписал приглашение”, – рассказал нардеп.

На заседании комитета планируется продолжить рассмотрение поправок к законопроекту №2571-д “Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности” (так называемый антиколомойский законопроект). По данным Гетманцева, депутатам осталось осталось обработать менее 10% правок.

“Есть информация о взаимосвязи принятия этого законопроекта и программы сотрудничества с МВФ. Мы слышали эту информацию от нескольких официальных лиц. Наверное, депутаты комитета хотят прояснить для себя эту ситуацию, хотят получить подробные сведения. Заседание комитета состоится в понедельник, 27 апреля, в 10 часов. Но будет ли там представитель МВФ, мы не знаем. Это их право – участвовать или нет. Нам осталось рассмотреть меньше 10% поправок к законопроекту, и решение комитета не будет зависеть от явки или неявки представителей Фонда”, – подчеркнул Гетманцев.

Законопроект №2571-д принят 30 марта в первом чтении. Среди прочего, документ сделает невозможным возвращение “ПриватБанка”, национализированного в 2016 году, бизнесмену Игорю Коломойскому, который пытается оспорить национализацию в судах и назвал законопроект “антиукраинским”.

К законопроекты было подано больше 16 тыс. правок. Депутаты должны рассмотреть их сначала в комитете, а потом и в сессионном зале перед окончательным голосованием.

Принятие этого законопроекта, наряду с открытием рынка земли являются главные требования Международного валютного фонда для продолжения сотрудничества с Украиной. В марте директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева отмечала, что принятие Верховной Радой законопроектов о рынке земли и совершенствовании системы урегулирования банковских проблем позволит быстро продвинуться вперед, доработав параметры нового соглашения с Украиной о кредите.