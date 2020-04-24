Кличко: В Киеве девять человек из тех, у которых за последние сутки выявили коронавирус, – священнослужители

24.04.2020, 13:00, Новости дня

Количество киевлян, у которых за сутки лабораторным путем выявили коронавирусную инфекцию, увеличилось на 63, среди них трое медиков. Об этом сегодня в ходе брифинга рассказал столичный мэр Виталий Кличко, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Всего в Киеве уже 1122 подтвержденных случаев COVID-19, 20 из них закончились летально.

Вирус выявили у 22 женщин в возрасте от 21 до 82 лет, 35 мужчин от 18 до 87 лет и шести мальчиков в возрасте от шести до 18 лет.

Всего за сутки госпитализировано 20 пациентов, выздоровело восемь человек (всего с момента вспышки эпидемии в Киеве выздоровели 53 жителя).

По словам Кличко, девять человек, у которых за последние сутки выявили коронавирус, – священнослужители. Пятеро – из Киево-Печерской лавры, трое – из Свято-Покровского Голосеевского монастыря и одна женщина из монастыря Святого Пантелеймона.

На сегодняшний день 217 человек находятся в больницах, 39 из них – в тяжелом состоянии. Два человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Всего в Киеве заразились 111 медиков, 16 из них лечатся в стационарах.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Всего коронавирусная инфекция подтверждена у 7647 жителей Украины, 193 из них умерли, а 601 пациент уже выздоровел. Таким образом, сейчас от COVID-19 лечатся 6853 украинца.