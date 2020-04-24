 

Саакашвили – нардепам от “Слуги народа”: Если пойду на выборы, то вместе с вами

24.04.2020, 13:00, Новости дня

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который получил предложение занять пост вице-премьера по вопросам реформ в украинском правительстве, заявил на встрече с парламентской фракцией “Слуга народа” 24 апреля, что если и будет участвовать в избирательных кампаниях в Украине, то вместе к пропрезидентской командой.

Трансляцию с заседания вел в Facebook заместитель главы фракции “Слуга народа” Максим Ткаченко. 

“Про какие выборы и конфликты вы говорите? Я не собираюсь идти ни на какие выборы ни осенью, ни весной… Если и пойду, то вместе с вами. Я много лет наблюдаю за украинской политикой, такой классной команды еще не видел”, – сказал Саакашвили.

“Так классно”, что много депутатов от “Слуги народа” не имеют политического опыта, подчеркнул политик. 

“Так классно, что вы совсем из другой оперы. Иначе ничего не получится. Мы знаем, чем опытные занимались последние 30 лет”, – сказал Саакашвили.  

Posted by Максим Ткаченко on Reede, 24. aprill 2020

Саакашвили в 2008–2013 годах был президентом Грузии. Сейчас проживает в Украине. 

В мае 2015 года он получил украинское гражданство и был назначен председателем Одесской облгосадминистрации. В ноябре 2016 года подал в отставку, обвинив украинские власти в поддержке коррупционных кланов.

В июле 2017-го Саакашвили потерял гражданство Украины. Пятый президент Петр Порошенко издал соответствующий указ из-за данных, которые политик скрыл при получении украинского паспорта, в частности не упомянул, что в Грузии против него открыты уголовные дела. В феврале 2018 года Саакашвили выдворили в Польшу.

В мае 2019 года после избрания главой государства Владимира Зеленский вернул экс-президенту Грузии украинское гражданство.

22 апреля 2020 года стало известно, что Зеленский предложил Саакашвили занять пост вице-премьера по вопросам реформ. Президент считает, что у Саакашвили “есть потенциал для поддержки правительства Украины”. 

Во фракции “Слуга народа” сообщили, что Верховная Рада может рассмотреть назначение Саакашвили 28-го или 29 апреля. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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