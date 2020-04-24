 

Евразийский ледяной щит растаял, уровень моря поднялся на 8 метров

24.04.2020, 12:58, Разное

Норвежские ученые сообщили, что за последние 500 лет Евразийский ледяной щит растаял и уровень моря поднялся на 8 метров, пишет журнал Nature со ссылкой на выводы ученых из Бергенского университета.

По словам исследователей, около 20 тысяч лет назад ледяной щит покрывал большую часть Скандинавии. Тогда в нем было льда в три раза больше, чем в Гренландии.

Ученые провели исследование скважин в Норвежском море и выяснили, что возникшее стремительное потепление растопило Европейский ледяной щит всего за пятьсот лет. В результате этого уровень моря поднялся до 8 метров.

При этом исследователи особо отметили, что в настоящее время Антарктика и Гренландия тают в 6 раз стремительнее, чем 30 лет назад. По расчетам экологов, если гренландский лет растает, то уровень мирового океана поднимется еще на 7 метров.



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