Захарова рассказала о застрявших в других странах россиянах

24.04.2020, 12:55, Новости дня

МИД РФ рекомендует застрявшим за границей россиянам, у которых истекает срок действия загранпаспорта, обратиться в посольство или генконсульство. Об этом заявил официальный представитель министерства Мария Захарова.

Наши граждане за рубежом могут попасть и в другие ситуации, при которых им понадобится замена документов, например, ограбление или изъятие документов. В таких случаях ответственностью российских загранучреждений является оформление документов взамен, либо продление их. Кроме того, у многих россиян заканчиваются визы. В некоторых странах их продлевают автоматически. По словам Захаровой, эту информацию можно найти на сайте посольств. "В большинстве случаев она там указана. Если нет — обращаться напрямую в посольство или генконсульство", — подчеркнула официальный представить МИД.

По данным Захаровой, в настоящее время около 30 тысяч россиян за рубежом ожидают возможности вернуться на родину. Их число постоянно меняется, так как все новые люди продолжают подавать заявления. С марта по апрель были вывезены более двухсот тысяч человек.

Сейчас самой проблемной страной является Индия. Ситуация с Таиландом была разблокирована, в том числе благодаря работе властей российских регионов. "Если раньше мы говорили о Таиланде как о самой сложной точке, то, наверное, сейчас Таиланд находится в постоянном движении в плане возвращения россиян", — заявил Захарова. Также остаются вопросы по небольшим островным государствам, а также тем странам, где россияне разбросаны по разным регионам.

Кроме того, в интервью "Эхо Москвы" Захарова рассказала о проблеме вывоза российских школьников из США. По ее словам, американское посольство в Москве пытается помочь в вопросе с установлением местонахождения детей, но вопрос упирается в Вашингтон, которые может предоставить списки. "Частично я могу их могу понять, они все тоже на удаленке, и, возможно где-то эти телефоны, данные, списки есть, но они физически не могут их достать и передать нам", — сказала Захарова. Сейчас известны имена 42 школьников, из них восемь уже вернулись в Россию, а 34 остаются в США разбросанными по всей стране.