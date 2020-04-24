 

Мишико – в вице-премьеры? Депутаты Рады обеспокоены эмоциональностью Саакашвили

24.04.2020, 12:55, Новости дня

Депутатам Верховной рады предстоит определиться в отношении кандидатуры экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Ранее он сообщил о предложении президента Украины занять пост вице-премьера, а затем уточнил, что Зеленский поручил ему заниматься переговорами с МВФ. Об этом сообщает, в частности, украинское издание Гордон.

24 апреля депутаты парламентской фракции "Слуга народа" должны встретиться с Саакашвили и принять решение по его кандидатуре. Пока многие еще не определились, заявил в эфире телеканала 112 Украина зампредседателя пропрезидентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

По ее словам, у парламентариев были, в частности, вопросы «по поводу эмоционального и взрывоопасного характера Михаила Саакашвили».

Однако он заверил, что «ситуация сейчас совсем другая, поскольку он абсолютно искренне верит президенту Зеленскому».

Саакашвили сказал, что «не видит каких-то коррумпированных людей в окружении (Зеленского)», его команде он «симпатизирует» и раскачивать лодку в шторм не будет.

А вот фракция в Раде бывшего президента Украины Петра Порошенко (человеком которого поначалу был Саакашвили) за него голосовать не будет, передает РИА Новости. Сопредседатель фракции Артур Герасимов сообщил журналистам, что "Европейская солидарность" принципиально не голосует за кадровые назначения этой непутевой власти".

Ранее сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович  в эфире программы "60 минут" попытался объяснить, зачем нынешним властям Украины понадобился международный преступник Михаил Саакашвили.



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