Volvo привезла в Россию обновленный базовый XC90

24.04.2020, 12:55, Новости дня

Volvo открыла в РФ прием заказов на кроссовер ХС90 в обновленной базовой комплектации с расширенным пакетом опций.

Такой XC90 2021 модельного года в базовой комплектации Momentum будет доступен в РФ с 1 мая. Изменения – в дизайне, отделке интерьера и оснащении, куда включили ряд опций, ранее положенных только дорогим комплектациям. Так, для Momentum теперь предложат колеса не на 18, а на 19 дюймов в разном дизайне, а в оснащение вклюючили систему бесключевого доступа.

Также уже в базе будет система распознавания дорожных знаков RSI, а автозатемнение теперь есть не только у салонного зеркала заднего вида, но и у боковых зеркал. Предусмотрен дистанционный электропривод задних подголовников, а на переднем сидении появилась кнопка отключения передней пассажирской подушки безопасности для перевозки детского кресла.

Дверь багажника теперь оснащается электроприводом с функцией дистанционного управления, в багажнике появилась дополнительная розетка на 12 В, добавлена защитная нейлоновая сеть, удерживающая мелкие предметы на ходу.

За доплату Volvo XC90 Momentum также получит новую систему очистки воздуха CleanZone с датчиком твердых частиц PM2,5. Можно оценить состояние воздуха в салоне через наглядную графику и выбрать (в том числе дистанционно через приложение Volvo On Call) очистку в процессе прогрева или охлаждения салона перед поездкой.

Volvo XC90 Momentum 2021 модельного года подорожал на 100 000 рублей, при увеличении пакета опций на 200 000 рублей. Стоимость других версий также возрастет на 100 000 рублей, кроме более мощной версии Т8 Twin Engine с гибридной силовой установкой, которая подорожает на 50 000 рублей.

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