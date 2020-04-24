 

Шойгу заявил о создании 17 отрядов для помощи регионам в борьбе с коронавирусом

24.04.2020, 12:53, Новости дня

В Вооруженных силах создано 17 сводных отрядов военных медиков, которые готовы помочь регионам в борьбе с пандемией коронавируса, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

По его словам, речь идет о «пяти бригадных и 12 полковых сводных отрядах».

Шойгу отметил, что сформировано 65 реанимационных врачебно-сестринских бригад, 20 из которых уже приступили к работе в клиниках Москвы, передает ТАСС. 

Министр подчеркнул, что к приему инфицированных больных подготовлено 32 госпиталя, а оперативные штабы по контролю за строительством многофункциональных медицинских центров работают в круглосуточном режиме.

По его слоем, более 30 тыс. человек и четырех тыс. единиц военной и спецтехники задействованы в мероприятиях по борьбе с коронавирусом, информирует РИА «Новости».

Также он добавил, что военные и гражданский персонал в Вооруженных силах проходят превентивные тесты на коронавирус. 

Шойгу подчеркнул, что принимаются необходимые меры помощи для всех, у кого «есть признаки острых респираторных заболеваний, и тем, кто с ними контактировал».

Ранее Минобороны РФ сообщило, что у девяти курсантов Военного университета выявлен коронавирус. 

Также накануне в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище (ТВИККУ) нашли очаг заражения коронавирусом.



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