АвтоВАЗ протестировал на Lada Vesta двухцветную окраску кузова

24.04.2020, 12:53, Разное

На днях сотрудники автомобилестроительного предприятия «Lada Ижевск», принадлежащего АО «АвтоВАЗ», установили на заводе новое покрасочное оборудование и уже успели протестировать некоторые из его возможностей. Так, по информации издания «За рулём», в ходе испытаний специалисты окрасили кузов модели Lada Vesta SW: универсал оттенка «Тайфун» получил чёрную крышу.

Такое тестирование может свидетельствовать о скором появлении новых спецверсий семейства Vesta, а, значит, и о приближающемся запуске в производство модели Vesta SW Sport. Стоит отметить, на сегодняшний день двухцветную окраску кузова сотрудники АвтоВАЗа не применяют. Чёрная крыша имелась у седана Lada Vesta «50 Anniversary», который был выпущен в ограниченном количестве 4 года назад. Помимо этого, контрастное окрашивание крыши применяли на концептах автомобилей Vesta Sport и Vesta SW Cross.



Что касается серийного спортивного седана Vesta Sport мощностью на 145 «лошадей», у него модификации с чёрной крышей к настоящему моменту пока ещё нет, но, скорее всего, таковую уже подготавливают. На основе вышесказанного можно констатировать – информация об отказе АвтоВАЗом от запуска в производство автомодели Vesta SW Sport на сегодняшний день не подтверждается.

Тем не менее, само предприятие «Lada Ижевск» со следующего понедельника приостановит работу. Причина заключается в сбоях в поставках комплектующих.