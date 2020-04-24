Число случаев нарушения самоизоляции в Москве за сутки сократилось на четверть

24.04.2020, 12:48, Новости дня

Количество нарушений режима самоизоляции в Москве сократилось за последние сутки на 25%, в четверг было выявлено 1,4 тыс. подобных случаев, сообщил министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

«Среднесуточное количество нарушений ограничений по передвижению по городу, установленных указом мэра Москвы №12-УМ, сократилось на 25%, за вчерашний день было выявлено 1,4 тыс. нарушений», – передает ТАСС слова Данчикова.

По его словам, новые ограничительные меры в Москве будут прорабатываться, если динамика заболевших будет нарастать.

«Пока статистика поводов для оптимизма не дает… Если динамика по заболеваниям будет возрастать, то, наверное, будут дальше прорабатываться какие-то ограничительные дополнительные меры, поскольку ничего другого нового не существует, кроме как оградить заболевание, локализовать его, и тогда уже лечить и устранять», – передает РИА «Новости» ответ Данчикова на вопрос, необходимо ли дальнейшее ужесточение мер в Москве.

Он также отметил, что приближение ослабления режима изоляции зависит от дисциплины москвичей.

«Многое зависит от нас с вами, от москвичей, насколько мы будем дисциплинированы, насколько мы будем соблюдать режим самоизоляции и не выходить из дома без крайней необходимости, насколько быстрее мы приблизим тот момент, когда пойдут послабления», – сказал Данчиков, отвечая на вопрос, когда стоит ждать ослабления режима.

Данчиков напомнил также об ответственности за нарушение режима самоизоляции.

«За нарушение режима самоизоляции, а именно выход из дома без разрешенной законодательством причины кодексом об административных правонарушениях Москвы предусмотрена административная ответственность в размере 4 тысячи рублей», – сказал Данчиков, отвечая на вопрос, будут ли применяться штрафы к людям с ОРВИ, нарушающим обязательный карантин.

Он пояснил, что режим самоизоляции заболевших ОРВИ практически аналогичен тому, что действует для больных коронавирусной инфекцией.

«Исключением является разрешение больным ОРВИ пользоваться транспортом для того, чтобы посетить медицинское учреждение. Это значит, что покидать квартиру запрещено. Нельзя выйти в магазин, поехать на работу или вынести мусор. Для покупок можно обращаться в службы доставки», – сказал Данчиков.

Он добавил, что граждане, проживающие вместе с заболевшим ОРВИ, также должны находиться на домашнем режиме самоизоляции, но им разрешено выйти в ближайшие магазин, аптеку, вынести мусор, выгуливать домашних животных не далее, чем в 100 метрах от дома. Пользоваться транспортом запрещено, кроме поездок в больницу, для чего также нужен цифровой пропуск.

«В целях контроля за соблюдением режима самоизоляции (изоляции) на дому по назначению медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы или в соответствии с постановлениями санитарных врачей будут применяться камеры фото-видео фиксации и технологии электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации, в том числе с использованием технических устройств и (или) программного обеспечения», – напомнил Данчиков.