Кравчук: Горбачев был основным тормозом перестройки

24.04.2020, 12:48, Новости дня

«Горбачев не создал систему для перестройки, не выдвинул нужных людей. Получается, Шушкевич прав – Горбачев был основным «тормозом перестройки», – сказал газете ВЗГЛЯД первый президент Украины Леонид Кравчук, комментируя высказывания экс-главы Верховного совета Белоруссии Станислава Шушкевича и экс-президента СССР Михаила Горбачева о причинах провала перестройки.

«Горбачев, начиная перестройку, не понимал, чего он хочет и не думал об интересах СССР. Он хотел быть возведенным в ранг великого демократа в глазах Запада. Вспомните хотя бы название его книги – «Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира». Просто оцените уровень притязаний», – сказал экс-председатель Верховного совета УССР, первый президент Украины Леонид Кравчук.

«Но так как у него не было ни нужных людей, ни ресурсов, ни глубоких знаний в этом деле, он шарахался из стороны в сторону. То он говорил, что главное для перестройки – это технический прогресс. Потом – кадры. Потом – демократия, и так далее», – напомнил Кравчук.

«Горбачев начал перестройку очень легковесно, без глубокого понимания ситуации в СССР. Он думал, что если что-то начнет меняться в центре, то сразу все поменяется и на местах. Например, я помню, приезжает Горбачев в Киев и говорит: «Вы давите их снизу, а мы будем давить сверху». Первый секретарь ЦК Компартии Украины Владимир Щербицкий тогда посмотрел на всех, повел плечами и заметил: как и кого он собирается давить? На кого он собирается опираться?», – вспоминает собеседник.

«Еще пример. Однажды мы собрались в Ново-Огареве, и Ельцин говорит Горбачеву: «Михаил Сергеевич, наверное нам пора переходить от федерации к конфедерации». Горбачев спрашивает: «А как вы это понимаете?». Ельцин сказал: «Например, как в Швейцарии. Или будет не один президент СССР, а страной будут управлять по очереди главы стран-членов конфедерации. Первым буду я, вторым может быть Кравчук и так далее». Горбачев сразу ответил: «Нет, нет и нет, президент здесь только один – я», – продолжил собеседник.

«А после ГКЧП Горбачев приехал и думал, что сейчас его желание навести порядок все оценят, что его действия создадут ему образ страдальца и мученика, что он опять станет властелином СССР. Михаил Сергеевич рассчитывал, что его поддержат, а его политических противников осудят. Но этого не произошло», – отметил Кравчук.

«Конечно, Горбачев любил власть. В мировой истории не было лидера страны, который ее не любил. Другое дело, что в демократических государствах есть специально созданные институты, призванные единоличную власть ограничивать. Но Горбачев стремился к тому, чтобы стать единым центром власти», – подчеркнул первый президент Украины.

«Поэтому я в целом согласен со словами Станислава Шушкевича о том, что Горбачев был «тормозом перестройки». Он не понимал, что нельзя делать перестройку без республик, входивших в состав СССР – Украины, Белоруссии и всех остальных», – продолжил собеседник.

«Сперва члены ЦК КПСС восприняли приход Горбачева с воодушевлением. Мы думали, вот новый генеральный секретарь, молодой, полный инициатив и новых идей, страна будет перестраиваться. А потом все увидели, что это лишь разговоры. Менялась только форма, но не содержание», – вспоминает Кравчук.

«Но если бы Горбачев создал в стране систему понимания перестройки, ее движущих сил, выдвинул бы нужных людей – все было бы по-другому. А раз он этого не сделал – получается, Шушкевич прав на 100%: Горбачев был основным и единственным «тормозом перестройки», – заключил первый президент Украины.

Накануне экс-президент СССР Михаил Горбачев обвинил в срыве перестройки ГКЧП. «Срыв перестройки в 1991 году был результатом действий путчистов ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча, чтобы развалить страну. Но это ни в коем случае не перечеркивает значение перестройки», – сообщил Горбачев в интервью РИА Новости.

В ответ на это экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич обвинил Горбачева во лжи. «Он врет несусветно <…> В его возрасте лучше этого не делать», – сказал Шушкевич. По его словам, Горбачев сам сделал «много положительного», но в дальнейшем стал «тормозом». Шушкевич, в свою очередь, обвинил его в жажде власти.

«Поэтому когда договор он приносил 20 октября 1991 года, и там получалось, что снова над всеми будет президент Горбачев», – утверждает политик.

По мнению Шушкевича, экс-президент СССР попытался заполучить власть «полуобманным» путем и не желал ее с кем-либо делить. А потеряв достойных советников, Горбачев начал «начал делать много глупостей и много врать».

Также Шушкевич призвал Горбачева не делать «из себя посмешище» и напомнил, что тот является лауреатом Нобелевской премии, которую получил за содействие объединению Германии.

«Наверное, можно было бы сделать это более выгодным для Советского Союза образом, но я тогда думал, что он поступает правильно – уже потом понял, что он продешевил в десять раз», – признался политик.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала, как группа людей, назвавших себя Государственным комитетом по чрезвычайному положению (ГКЧП), сделала последнюю попытку спасти Советский Союз, что привела к прямо противоположному результату.

Напомним, в развале СССР Горбачев обвинял первых руководителей России, а также назвал верным свое решение о сложении полномочий 23 года назад.