Захарова рассказала о сложностях вывоза россиян из Индии

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24.04.2020, 12:48, Новости дня

Процесс вывоза российских граждан из-за границы в связи с пандемией коронавируса сложнее всего проходит в Индии, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«На мой взгляд, сейчас выходит на первое место [по трудности вывоза россиян] Индия, потому что она в этом смысле не разблокирована. Ситуация там очень сложная на месте и эпидемиологически, и с точки зрения накала страстей в стране. Уже чувствуются изменение привычного ритма жизни и переход к очень напряженной атмосфере. Это все сказывается и на отношении к приезжим – людям, которые не являются частью местного общества», – передает ТАСС слова Захаровой.

Она отметила, что раньше наибольшие сложности возникали при вывозе соотечественников из Таиланда, однако благодаря активному подключению регионов РФ к этому процессу россияне массово возвращаются из королевства.

По последним данным ВОЗ, за сутки в мире были зафиксированы 73 тыс. 657 новых случаев заражения и 6 тыс. 689 смертей. Большинство случаев заражения зарегистрированы в Европе – 1 млн 251 458.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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