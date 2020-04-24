Мнение: Когда в Москву введут войска?

24.04.2020, 12:42, Разное

За минувшие сутки в Москве скончались еще 37 человек. Счет жертв коронавируса в столице достиг 325 человек из 33,5 тысяч заразившихся.

А накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что «российское правительство не считает необходимым ввод войск в Москву по примеру других стран, где обстановка по коронавирусу нового типа намного хуже».

Успокоил Собянин, войска в Москву вводить не будут… Хвала Всевышнему, что в 2020 году в Москве не будет, как в августе 1991 года (фотографии отсюда и отсюда).

Но почему-то вспомнился Жванецкий. Старинный Жванецкий, еще 2008 года:

Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:

– Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.

Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.

На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:

– Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.

– Ох! – сказало население и докупило еще муку и крупы.

Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:

– Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!

– Во даже как! – ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.

– Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! – не поморщившись выпалил Министр Строительства.

– Да что ж такое, а? – взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.

– Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет – солидно сказал Министр Обороны. – Ну а чего нам? Денег же – тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.

– Мама!… – пискнуло население и начало копать землянки.

– Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! – внушал Президент. – Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает – нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный – вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!

– Да что ж вы там такое готовите, звери?! – закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое…