История о контактере Теде Оуэнсе, который получил от пришельцев суперспособности

24.04.2020, 12:36, Разное

Контактерами в Уфологии называют тех людей, которые не просто были похищены пришельцами, но многократно встречались с ними, а также получали от них информацию.

Некоторые контактеры получали от пришельцев послания о том, какие существуют инопланетные цивилизации и как они устроены, другие получали предупреждения о будущем нашей планеты.

При этом контактеров точно также нередко подвергали унизительным и болезненным медицинским манипуляциям, как и обычных похищенных.

Случай Теда Оуэнса является одним из самых редких, потому что он вдобавок ко всему вышеуказанному еще и получил от пришельцев необычные психические способности (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Началось это в те годы, когда феномен НЛО был известен лишь редким исследователям. Тед Оуэнс родился в 1920 году в США и из-за того, что его отец был с ним жесток, его забрали к себе бабушка и дедушка. И с самого раннего детства он знал, что оба они обладали сильными сверхспособностями, как сказали бы в наши дни, были экстрасенсами.

Когда Тед немного подрос, у него тоже появились сверхспособности, он начал перемещать предметы взглядом и научился левитировать в воздухе, экспериментируя в своей комнате. Тогда же у него появился "воображаемый друг", который время от времени рассказывал ему как использовать эти способности.

Когда Тед стал подростком, он научился сильному гипнозу и иногда устраивал на публике фокусы с гипнозом, всякий раз поражая окружение. А когда он вырос и поступил на службу в ВМС США, его психические способности стали еще более мощными. По словами Теда, он мог запросто читать мысли своих сослуживцев.

После армии Тед Оуэнс поступил в университет Дьюка в Северной Каролине и там рассказывал всем, что умеет управлять погодой. Некоторые из людей, в том числе известный городской адвокат Сидни Маргулис, своими глазами видели некоторые из его фокусов, к примеру как Тед заставлял молнию ударить в нужное время и место.

Когда Тед женился, его жена тоже стала видеть разные необычные вещи, а во время засухи Тед мог приказать дождю упасть с неба. Еще он рассказывал, что способен даже вызывать сильные ураганы. Также Оуэнс попал в члены клуба Менса, потому что у него был необычно высокий уровень IQ.

Шли годы, к 1965 году об НЛО и инопланетянах были осведомлены уже намного больше людей, чем ранее и Тед решил признаться. Он рассказал, что его сверхспособности (а также сверхспособности его бабушки с дедушкой) на самом деле были подарены ему неким "сверхразумом" – "гиперпространственными существами", которых Тед описал как "невысокие кузнечики, стоящие на двух ногах".

Он говорил, что эти существа специально решили подарить ему почти неограниченные психические способности, чтобы провести эксперимент, выдержит ли человек подобное. Он называл это "увеличить мозг до 11 баллов" и сравнивал со сверхспособностями супергероев из комиксов.

В доказательство всего сказанного, он в том числе показывал необычную отметину в основании своего черепа, якобы именно в этом месте ему сделали неприятную операцию и она повлияла на его мозг.

С каждым годом Тед Оуэнс пытался все больше обратить на себя внимание окружения. Он прямо говорил о себе как о "Пророке НЛО" и сравнивал себя с библейским Моисеем, а в 1969 году наконец выпустил первую книгу со своей историей под названием "Как связаться с космическими людьми" (How to Contact Space People).

В 1970-х Тед начал устраивать публичные шоу, чтобы рассказать о своих сверхспособностях, а также сделал множество предсказаний о будущем. Однако его все равно практически никто не принимал всерьез, люди не верили ему, зато постоянно осыпали насмешками.

После этого Тед сильно изменился, теперь вместо своих привычных историй он начал делать пугающие заявление о том, что применит свою силу для разрушения. И ему тоже сначала не верили, пока некоторые из его предсказаний не начали сбываться.

В мае 1972 года он заявил, что собирается вызвать массивные грозовые штормы, которые вызовут отключение электричества и аварии в городе Кливленд, штат Иллинойс, и летом того же года сильнейший шторм прокатился по Кливленду, вызвав не только массовое отключение электричества, но и многочисленные человеческие смерти.

В октябре того же года Тед заявил, что собирается создать в Вирджинии необычно теплую зиму и так все и произошло.

В 1974 году Тед сделал заявление, что именно он стоит за серией погодных катастроф, обрушившихся в этом году на штат Техас и нанесших большой ущерб урожаю. Он также говорил, что отвечает за множество необычно сильных и частых ураганов, наводнений, засух, землетрясений, пожаров и авиакатастроф, прокатившихся в 1970-х по всему миру.

Также Оуэнс предсказывал, что наблюдения НЛО по всему миру будут учащаться и что он обладает способностью специально вызывать НЛО в любом месте.

Тед также неоднократно пытался зарабатывать на своих способностях, к примеру отменить ураган в обмен на наличные. Еще он пытался саботировать спортивные мероприятия, вымогая деньги, иначе он нашлет на нужное место пожар или наводнение.

Неудивительно, что вскоре Оуэнса стали просто считать сумасшедшим, который ищет себе внимания, названивая на телевидение, в разные журналы и пытаясь связаться с правительственными чиновниками. Его никто не хотел слушать.

В 1979 году Тед начал преследовать военного историка и журналиста газеты "National Enquirer" Уэйна Гровера, уверяя того, что он может стать очевидцем, как он целый год будет применять свои сверхспособности в штате Флорида.

"Мой опыт общения с Тедом Оуэнсом начался в 1979 году, когда он впервые связался со мной, написав письмо. Он рассказал, что может управлять погодой и предсказывать события, что было встречено со скептицизмом и мной и моим редактором Доном Хорином. Я так и ответил Оуэнсу.

Разозленный Оуэнс написал снова, что он может все доказать и что может призвать НЛО. Хорин заинтересовался и мы договорились, что соберем несколько свидетелей, в том числе ученого, и он покажет нам НЛО в эту ночь. Оуэнс сказал, что приманил НЛО и один из свидетелей заявил, что и правда видел их. Но двое заявили, что ничего не видели и тогда мы отказались публиковать материал в журнале. Оуэнс снова был разозлен и ощущал себя преданным.

После этого Оуэнс позвонил мне и сделал следующие прогнозы на год "Я приведу в действие три июньских урагана и заставлю один из них пройтись прямо по штаб-квартире "National Enquirer". Кроме того я буду использовать свои умственные способности, чтобы разрушить жизнь Дона Хорина и он пожалеет о том дне, когда вы смеялись надо мной", – рассказывал Уэйн Гровер.

Предсказания Оуэнса начали вскоре сбываться. Штат Флорида пострадал от сильнейшей за 40 лет засухи, а потом тут прошла очень странная серия ураганов и здание газеты и правда было задето ими. Также личная жизнь Дона Хорина пошла наперекосяк – проблемы пошли одна за другой, а потом его уволили и жена ушла от него.

Все это время Оуэнс продолжал писать Гроверу письма и продолжал делать предсказания и прогнозы, которые продолжали сбываться.

"После некоторого времени между мной и Оуэнсом возникло некое доверие, мы общались в течении 5-летнего периода во время которого он по несколько раз в неделю звонил мне, обычно после полуночи, и делал предсказания на различные катастрофы – ураганы, торнадо и другие происшествия по всему миру.

Я также регулярно получал от него письма, часто со странными знаками или рисунками, которые он подписывал своим прозвищем "PK Man". Как правило прогнозы делались за 5-10 дней до реальных событий. Когда я смотрел телевизор и видел в новостях очередное предсказанное Оуэнсом событие, я так и говорил своей жене "Еще одно очко в пользу Оуэнса".

Когда событие происходило, он присылал мне сразу три доказательства своего дара – запись предсказания с телефона, копию письма с прогнозом и кассету с ТВ, где говорилось об этом событии. И как бы мне не хотелось верить Оуэнсу, он раз за разом оказывался прав. Его прогнозы были точны примерно в 80% случаев".

Этого было достаточно, чтобы Гровер наконец поверил в силу Оуэнса, а потом он и вовсе стал умолять его прекратить засуху во Флориде и отменить очередной ураган, который нацелился на штат. После этих просьб ураган все-таки прошел, но он внезапно оказался куда более слабым, чем прогнозировалось. По словам Гровера, Оуэнс ответил на его просьбу, потому что он был единственным, кто поверил ему.

"В сентябре 1979 года, когда ураган Дэвид шел на Уэст-палм-Бич, я разговаривал с Оуэнсом более 2 часов ночью. Я сказал ему, что тысячи людей лишатся своих домов, а он ответил мне, что лишь не хочет причинять вред мне и моей семье, поэтому попробует кое-что сделать, а мне надо будет смотреть новости по ТВ.

В 5 утра местный телевизионный прогноз погоды снова начал вещать о надвигающемся урагане и внезапно Дэвид сместился со своего маршрута, он перестал двигаться на Уэст-Палм-Бич и отклонился на север. До города дошел бы лишь слабый боковой ветер и все. Около 7 утра Оуэнс позвонил мне и сказал "Это было для тебя Уэйн". Я не верил, что такое может быть возможно, но все прошло так, как сказал Оуэнс.

Я записал этот случай, а когда в следующий сезон ураганов Флориде снова угрожала сильная буря, Оуэнс позвонил мне и сказал, чтобы я ушел на возвышенное место. Я сказал, что у нас тут нет никакой возвышенности и тогда он снова ответил "Я уберу его от тебя, потому что ты единственный мне веришь". И ураган обошел наши места, вместо этого набросившись на Чарлстон, Южная Каролина и опустошив его.

Во время последнего штормового сезона, у меня снова был разговор с Оуэнсом и он пообещал мне, что уберет ураганы от Флориды, отведя их на юг в открытую Атлантику".

Эта необычная переписка Гровера и Оуэнса закончилась также странно, как и началась. Оуэнс внезапно надолго замолчал, а потом в 1987 году снова связался с Гровером и попросил его переехать на север штата Нью-Йорк, чтобы НЛО забрал там его и его семью. После этого он больше не связывался с Гровером.

Спустя несколько месяцев в том же 1987 году Оуэнс внезапно скончался от склероза печени и с тех пор различные уфологи и исследователи аномальных явлений регулярно изучают его историю, так и не находя ответов на свои вопросы.

Один из этих исследователей – парапсихолог Джеффри Мишлов тщательно изучил все известные предсказания Оуэнса и уверен в том, что он и в самом деле имел сверхспособности. Он также предвидел катастрофу "Челленджера" в 1986 году.

Мишлов написал об Оуэнсе книгу "ПК-мен: Истинная история разума над материей" (The PK Man: A True Story of Mind Over Matter), которая является наиболее полной историей жизни Теда Оуэнса. Мишлов разобрал множество фактов и уверен в том, что странные случаи с флоридскими ураганами и многими другими можно объяснить лишь влиянием некой сверхсилы.

На официальном уровне феномен Теда Оуэнса так никогда и не был изучен, для ученых он не более , чем шарлатан, мошенник или психически нездоровый человек.