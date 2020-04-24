Ученые: Марганец может защитить женщин от развития диабета II типа

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24.04.2020, 12:30, Разное

Американские исследователи считают, что продукты с высоким содержанием марганца способны уменьшить риск возникновения диабета II типа. У большинства пациенток угроза заболевания возрастает в период постменопаузы.
Исследователи Brown University проанализировали связь между потреблением марганца и развитием сахарного диабета II типа, который некоторые называют неинфекционной эпидемией XXI века. Считается, что решающее значение в появлении недуга принадлежит образу жизни, а в частности питанию человека. Микроэлемент, считают авторы нескольких клинических исследований, может стать потенциальной профилактикой болезни у женщин в период после наступления менопаузы. Суточная потребность организма в Mn составляет 0,2–0,3 мг в сутки на 1 кг массы тела. Наряду с целым рядом функций, он нормализует работу нервной системы и мозга, оказывает влияние не только на жировой обмен, но и на содержание сахара в крови человека.

Ученые обнаружили, что более низкое соотношение рисков обнаружено у тех участниц эксперимента, в питании которых наблюдалось достаточное количество микроэлемента. Среди продуктов лидерами по содержанию марганца являются клюква, чай, какао. Немного меньше его в таких специях, как имбирь, кардамон и корица. Богаты им практически все виды орехов, присутствует он также в меде, рыбе, мясе и молоке. Сбалансированность и полноценность питания обеспечит необходимое поступление в организм всех витаминов и микроэлементов, в том числе и марганца. Прием витаминно-минеральных комплексов, а также специальных препаратов, основой которых является этот химический элемент, должен проходить только под врачебным контролем.



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