 

Не сумевший считать код на пропуске таксист избил пассажирку

24.04.2020, 12:30, Новости дня

Водитель «Яндекс.Такси» в Москве избил пассажирку, потому что не смог с помощью приложения считать код на ее пропуске, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Водитель «Яндекс.Такси» избил пассажирку из-за того, что не смог считать ее QR-код на пропуске. Сначала он отказался ее везти, после чего высадил девушку и начал избивать. Пострадавшая обратилась с ушибами в больницу», – сообщил источник ТАСС.

По его словам, сейчас полицейские устанавливают личность водителя.

В Москве с 15 апреля  введена система цифровых пропусков для передвижения на личном и общественном транспорте. 

Контроль за наличием спецпропусков в Москве будет с каждым днем усиливаться, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.



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