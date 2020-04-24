Ростуризм предложил ввести многократные визы для иностранцев

24.04.2020, 12:30, Новости дня

Ростуризм предложил ввести в РФ многократные визы сроком до пяти лет, сократив срок их оформления до трех дней, сообщили в пресс-службе Ростуризма.

«Обсуждаем возможность выдачи классических туристских виз с многократным въездом после открытия границ на срок до 5 лет, а также сокращение сроков их оформления до трех рабочих дней, по аналогии с электронными визами», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Также в Ростуризме предлагают проработать возможность повторного оформления на безвозмездной основе туристских виз c максимальным разрешенным количеством въездов и максимальным сроком действия иностранным гражданам, которые из-за ограничений, связанных с коронавирусом, не смогли приехать в Россию по ранее выданным визам.

Вместе с тем ведомство предлагает расширить список стран для получения электронной визы в России.

«Предлагаем увеличить список иностранных государств, граждане которых могут оформить единую электронную визу на территории России. Перечень стран должен быть по возможности шире, чем действующий сейчас для Калининграда и Санкт-Петербурга», – сообщили в Ростуризме.

Также среди предложений Ростуризма – введение 72-часового безвизового режима для транзитных туристов с обратными авиабилетами, которые прибывают в Россию через аэропорты. В ведомстве отметили, что такая практика уже работает в ряде стран, активно развивающих туризм: Китай, Сингапур, Дубай и другие.

Кроме того, предлагается безвизовый режим в течение 24 часов для пассажиров морских круизных судов, для которых РФ является точкой старта или завершения круиза.

Ростуризм предлагает возобновить в консульствах РФ за рубежом прием документов на визы, «чтобы туристы уже сейчас могли планировать свои будущие поездки в Россию».

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова в письме вице-премьеру Дмитрию Чернышенко указала, что российская туристическая отрасль из-за пандемии коронавируса, по предварительным оценкам, недополучит около 1,5 трлн рублей доходов только в первом полугодии 2020 года.