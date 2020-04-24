 

Во льдах Антарктиды ученые нашли частицы микропластика

24.04.2020, 12:30, Разное

Ученые рассказали об обнаружении фрагментов пластика во льдах Антарктиды. Всего было выявлено 96 образцов пластмассы 14-ти видов, все они представляют угрозу для жизни местной фауны.
Ранее специалисты уже находили пластик в Арктике и в Северном Ледовитом океане, но в этот раз 5-миллиметровые фрагменты содержались в образцах антарктического льда и в прибрежных водах. Микропластик может оказаться смертельным для криля, питающегося водорослями, которые попадают в океан из морского льда.

Сейчас эксперты не могут определить степень негативного воздействия микропластика на организм животных, случайно его употребивших. Однако они не сомневаются в том, что он способен нанести урон их здоровью, отмечает информационный портал «Ньюинформ».



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