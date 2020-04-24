Отбеливатель и ультрафиолет: Дональд Трамп предложил свои методы лечения коронавируса – врачи в панике

24.04.2020, 12:24, Разное

Заявления Дональда Трампа нередко вызывают у международной прессы легкое недоумение, а когда и шок. Не стал исключением и проведенный несколько часов назад в Белом доме брифинг, в ходе которого президент США нашел, как ему показалось, новые способы борьбы с вирусом COVID-19. Во время доклада представителя министерства внутренней безопасности было озвучено, что солнечный свет и тепло уменьшает воздействие инфекции. На что Трамп тут же предложил американцам почаще выходить на солнце:

Давайте попробуем воздействовать на тело большим количеством ультрафиолета – через кожу или каким-то образом введем его внутрь. Должно получиться интересно. Поищем способы такого лечения.

Присутствовавшая на брифинге врач Дебора Брукс ответила президенту, что солнечный свет для лечения не используют, но политик слишком увлекся второй частью исследований министров: там в частности было указано, что в лечении главной болезни 2020 года помогают антисептики и дезинфекторы – такие как отбеливатели и изопропиловый спирт. Услышав это, президент предложил… также ввести их в организм больного:

Я видел, как дезинфицирующее средство справлялось с проблемой за минуту – одну минуту. Мы же должны найти способ сделать это – ввести его внутрь (человека), практически промыть его? Так средство может попасть в легкие и проделать там огромную работу. Обязательно нужно это проверить, проконсультироваться с врачами. Но мне кажется, что в этом есть толк.

Дональд Трамп во время брифингаВрачи, с которыми и планировал проконсультироваться Трамп, сразу после его выступления забили тревогу, заявляя, что предложенные презиндентом методы могут быть не просто бесполезны, но и очень опасны. Так, доктор Вин Гупта, пульмонолог и эксперт по глобальной политике здравоохранения, рассказал каналу NBC News следующее:

Само упоминание о введении такого рода веществ в тело не просто безответственно, но и опасно. Обычно к помощи этих средств прибегают люди, которые хотят свести счеты с жизнью.

Эксперты ВОЗ также подтвердили эту точку зрения и напомнили, что ультрафиолет опасен для здоровья человека и способен вызывать сильные ожоги и рак кожи. Напоминаем, это не первое спорное заявление Дональда Трампа, связанное с пандемией коронавируса. Ранее президент заявлял, что не намерен носить медицинскую маску в целях безопасности – правда, вскоре после этого его супруга Мелания призвала граждан США, наоборот, эти маски надевать. Также Трамп предлагал бороться с вирусом лекарством от малярии, об опасных побочных свойствах которого заявляли как американские, так и международные врачи.

По последним данным, во всем мире зафиксировано уже более 2 549 632 случаев заражения коронавирусом, из них – 175 тысяч с летальным исходом. Мы напоминаем, что при лечении вирусной инфекции необходимо проконсультироваться с врачом и следовать рекомендациям ВОЗ и стоит воздерживаться самостоятельного лечения и использования непроверенных препаратов.