Анастасия Решетова рассказала о несостоявшемся знакомстве ее сына с Аленой Шишковой

24.04.2020, 12:24, Разное

На днях Тимати взорвал интернет, став гостем “Онлайн-дринк-шоу” Насти Ивлеевой: за их чудачествами единовременно наблюдало 560 тысяч человек, а они были рады стараться – прокалывали губы, стояли на досках с гвоздями, красили лицо краской, играли с ножом… И все это действо рэпер осуществлял на самоизоляции, в своем доме, где, помимо него, были и его возлюбленная Анастасия Решетова с их сыном Ратмиром. Вчера Анастасия отвечала на вопросы фолловеров в Instagram, где они поинтересовались, видела ли она этот “разрыв” лично.

Тимати с сыном РатмиромМы с Ратмиром ушли на первый этаж, чтобы не видеть и не слышать этого. Я укладывала его спать,- поделилась Анастасия. Ответила она и на вопрос, удалось ли ей познакомить Ратмира с экс-возлюбленной Тимати и матерью его дочери Алисы, Аленой Шишковой. Оказалось, что, несмотря на близость расположения их домов, знакомство пока не состоялось:

Конечно, мы все вместе увидимся. Мы даже собирались это сделать, но тогда я не смогла прийти на день рождения Алисы – физически не успела. Потом мы собирались вместе увидеться с малышами, но начался карантин, поэтому как только – так сразу.

Анастасия Решетова с сыном РатмиромО том, что у них с Анастасией нормальные отношения и им нечего делить, Алена рассказывала в интервью HELLO!:

Поначалу я не была готова к тому, что меня с Настей навсегда свяжет родство, что она станет мамой братика моей дочери. Только поймите меня правильно: сам факт появления на свет нового человека — это всегда радость, и рождение Ратмира — не исключение. Просто мне нужно было время, чтобы принять эти обстоятельства, ведь раньше Настя не была частью моей жизни, а теперь стала. В какой-то момент тумблер в моей голове переключился, и я поняла, что такое бывает и принять это несложно. Что люди могут быть хорошими и им под силу выстроить цивилизованные отношения. Сейчас нас с Настей связывают наши дети, а важнее детей для меня и для нее тоже, я уверена, ничего нет.

Напомним, дочь Алены Шишковой и Тимати, Алиса, появилась на свет 19 марта 2014 года в Доминикане. “У меня сейчас все спрашивают: “Ну, как ты себя чувствуешь?” Хочу сказать, что я себя чувствую абсолютно счастливым человеком. Ничто не делает мужчину более полноценным, чем рождение первенца”, – написал тогда в Instagram рэпер. Спустя год после рождения Алисы Тимати и Алена перестали быть парой, но продолжили вместе воспитывать дочь. С 2015 года Тимати состоит в отношениях с Анастасией Решетовой. 16 октября 2019 года в одной из подмосковных клиник у них родился сын, которого назвали Ратмиром.

Алена Шишкова с дочерью АлисойКликните на фото для просмотра галереи Алена Шишкова с дочерью Алисой Тимати с детьми