Время VS этика: заражать ли добровольцев коронавирусом для быстрого получения вакцины?

24.04.2020, 12:20, Разное

Появление эффективной вакцины против нового коронавируса SARS-CoV-2 должно облегчить бремя заболеваемости и смертности от COVID-19. Ее создание относят к благоприятным вариантам завершения пандемии и прекращения карантинных мер.

Сайт 1daysooner, который объединяет исследователей и активистов, выступающих за ускоренные методы исследования вакцин от COVID-19, указывает, что появление вакцины всего на один день раньше спасет 19500 жизней. Разбираемся, что ограничивает скорость исследования вакцины против SARS-CoV-2 и что мешает «поддать газу».

Курс – ускорение

В настоящее время испытания проходит множество потенциальных вакцин, три из них уже испытывают на людях. Обычно ученые говорят, что оптимистичный прогноз сроков появления вакцины – один-полтора года. В случае успеха эти сроки можно будет назвать рекордными: для появления новой вакцины раньше всегда требовалось больше времени.

Разработчики стараются как можно сильнее сократить срок исследования и разработки. Например, при создании одного из самых известных кандидатов в вакцины – mRNA-1273 – были пропущены исследования на животных. Сайт оксфордского исследования вакцины перечисляет и другие способы ускорения, включая применение уже изученных систем доставки для новых вакцин. В чрезвычайной ситуации большая доза новой вакцины может быть произведена еще до окончания клинических исследований. Тогда в случае успеха испытаний ее можно будет начать немедленно широко использовать. Кроме того, новым вакцинам безоговорочно дадут зеленый свет регуляторные агентства, они будут быстро одобрены для применения.

Как это делается обычно

Обычно предложенную вакцину сначала испытывают на животных. После этого появлению вакцины «на прилавках» предшествуют три фазы клинических исследований. Обычно этот процесс занимает годы.

Исследование 1 фазы . На небольшой группе здоровых добровольцев проверяется безопасность будущей вакцины: происходит ее первое введение в человеческий организм. Параллельно ученые начинают наблюдать за выработкой антител.

. На небольшой группе здоровых добровольцев проверяется безопасность будущей вакцины: происходит ее первое введение в человеческий организм. Параллельно ученые начинают наблюдать за выработкой антител. Исследование 2 фазы . На более крупной группе добровольцев проводится изучение эффективности вакцины, подбираются оптимальные дозы и протоколы введения. Критерием эффективности на этом этапе служит появление антител против определенной инфекции в крови участников. Но наличие этих антител не может гарантировать защиту от болезни в реальной жизни.

. На более крупной группе добровольцев проводится изучение эффективности вакцины, подбираются оптимальные дозы и протоколы введения. Критерием эффективности на этом этапе служит появление антител против определенной инфекции в крови участников. Но наличие этих антител не может гарантировать защиту от болезни в реальной жизни. Исследование 3 фазы. Проверка эффективности в реальном мире. Это самый длительный этап, в котором должны участвовать тысячи человек. Обычно для участия в таких исследованиях подбираются люди, у которых высок риск заражения. Участники, получившие прививку экспериментальной вакциной или плацебо, ведут обычную жизнь. Когда исследование завершается, ученые подсчитывают, сколько человек заразилось в каждой группе.

Сложности стандартных схем

Фаза 3 – не только самая долгая (обычно она длится не менее полугода). В текущей ситуации она может оказаться и затруднительной. Во время пандемии люди прилагают усилия, чтобы не заразиться, включая социальное дистанцирование. Если у всех участников исследования из группы плацебо будет возможность эффективно прятаться от вируса, то о действенности вакцины мы узнаем не скоро. Теоретически, если все хорошо «спрячут» себя, результаты мы не узнаем никогда.

«Многие люди будут пытаться быть осторожными, самоизолироваться, и до появления результатов, которые можно интерпретировать может пройти очень много времени», – указывает Нир Эйал (Nir Eyal), профессор Университета Ратгерса.

Эти трудности признают разработчики вакцин против SARS-CoV-2. Оксфордская группа исследователей пишет, что результаты исследования их вакцины могут стать известны осенью 2020 года в случае «оптимального сценария». Они сами называют эти планы «амбициозными» и указывают, что все будет зависеть от количества случаев передачи инфекции.

Это можно делать быстрее

Способы обойти долгую и сложную фазу 3 существуют, это провокационные испытания с участием людей. Они подразумевают осознанную попытку заражения участников исследования. Такая тактика позволила бы узнать эффективность вакцины всего за несколько недель.

Сегодня такой подход для разработки вакцины против COVID-19 не признан этичным, но научная дискуссия о нем идет. О специфике провокационных испытаний в текущей ситуации рассуждают ученые из нескольких крупных академических центров, их статья опубликована в The Journal of Infectious Diseases.

«В провокационном испытании с участием людей добровольцы получили бы либо вакцину, либо плацебо, а затем их бы подвергли воздействию вируса, чтобы определить эффективность вакцины. Далее за участниками наблюдали бы две недели, чтобы установить, […] будет ли заболеваемость в вакцинированной группе ниже, чем в группе плацебо», – объясняет суть такой стратегии Питер Смит (Peter Smith), профессор Лондонской школы гигиены и тропической медицины, соавтор статьи.

«Все добровольцы с подтвержденной инфекцией получили бы превосходное лечение COVID-19, включая приоритет в любых ограниченных ресурсах для спасения жизни, в передовых учреждениях. В течение исследования до конца инфекционного периода участники оставались бы изолированными в безопасных и комфортабельных местах», – пишут ученые в The Journal of Infectious Diseases.

Это вообще этично?

Ученые предлагают вариант дизайна провокационного испытания с участием людей, который предполагает минимальный риск для его участников. В него включались бы только жители областей с высоким риском заражения, в возрасте 20-45 лет, без сопутствующих заболеваний.

Предполагается, что популяция исследования – люди с высокой вероятностью заражения COVID-19 и низким риском осложнений болезни. Возможно, их заражение в условиях медицинского стационара может дать лучшую защиту от тяжелого исхода болезни, чем случайное заражение. Кроме того, ускорение появления вакцины предотвратит тысячи заражений во всем мире и спасет много жизней. Поэтому Смит и соавторы считают соотношение пользы и риска такого исследования приемлемым.

Сегодня нет единого мнения ученых, насколько этичен этот подход. К его противникам относится иммунолог из американского Национального американского института аллергии и инфекционных болезней Мэтью Мемоли (Matthew Memoli). Он считает, что мы недостаточно знаем о коронавирусе SARS-CoV-2, чтобы позволить себе такие исследования. Хоть и известно, что в среднем более молодые люди реже попадают в больницу с этой инфекцией, она остается достаточно непредсказуемой.

Сима Шах (Seema Shah), специалист по биоэтике из Северо-западного университета, писала об исследованиях такого рода раньше. По ее мнению, для того, чтобы быть уверенным, что польза перевешивает риски, необходимо разработать универсальный протокол исследований, в создании которого должны принять участие много групп ученых. В комментарии Vox она сказала, что такие исследования выглядят обещающе, но чтобы это обещание сбылось, «требуется, чтобы многие вещи стали на свои места».

Так или иначе, идея провокационного испытания с участием людей уже нашла своих сторонников. На сайте 1daysooner для потенциального участия в нем по состоянию на 24 апреля 2020 года были зарегистрированы 2384 добровольца.