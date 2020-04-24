 

ЕС потратит на восстановление экономики от коронавируса 1,5 трлн евро

24.04.2020, 12:16, Новости дня

Лидеры стран Евросоюза договорились о создании фонда, с помощью которого европейская экономика сможет быстрее восстановиться после пандемии коронавируса.

Саммит стран ЕС состоялся в четверг в режиме видеоконференции. Глава Совета ЕС Шарль Мишель заявил, что участники саммита Евросоюза вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен одобрили «Совместную дорожную карту по восстановлению экономики», которая предусматривает беспрецедентные инвестиции, передает Deutsche Welle. 

Еврокомиссии предложено разработать конкретные предложения по созданию фонда, увязав их с многолетним бюджетом ЕС на период с 2021 по 2027 год. Планируется собрать около 1,5 трлн евро. 

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила, что точная сумма еще не определена, Еврокомиссию попросили рассчитать конкретные потребности, однако уже и так ясно, что «речь идет не о 50 млрд евро».

В свою очередь глава Европейского Центробанка Кристин Лагард предостерегла от недостаточного реагирования на экономические последствия коронавирусного кризиса. 

«Мы рискуем сделать слишком мало и слишком поздно», – указала она. 

По оценкам ЕЦБ, в текущем году объем ВВП в еврозоне может сократиться на 15%.

Ранее лидеры ЕС утвердили экстренную программу перезапуска экономики. Программа ЕС по оказанию помощи странам – членам блока и бизнесу после пандемии коронавируса на сумму 540 млрд евро должна начать действовать с 1 июня.

Сообщалось, что ЕС может потратить на восстановление экономики 2 трлн евро.



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