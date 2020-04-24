Захарова рассказала о самоизоляции Лаврова

24.04.2020, 12:16, Новости дня

Министр иностранных дел Сергей Лавров в условиях пандемии коронавируса «самоизолировался» на работе, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Он самоизолировался на работе, как и мы все. Мы, конечно, приезжаем домой ночевать, переодеваться, приходить в себя. Мы полностью сидим на Смоленской площади, выходим онлайн», – цитирует РИА «Новости» Захарову.

По ее словам, там начали проходить не только телефонные разговоры и переговоры на уровне министра, но проходили уже и многосторонние переговоры.

«И будут еще. Со следующей недели мы ожидаем новых видеоформатов переговоров на уровне министра», – уточнила дипломат.