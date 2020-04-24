В хостеле под Петербургом уже 123 зараженных коронавирусом мигрантов, умер гражданин Узбекистана

24.04.2020, 12:15, Новости дня

В хостеле в деревне Новосергиевке во Всеволожском районе Ленинградской области выявлено уже 123 зараженных коронавирусом трудовых мигранта, умер мигрант из Узбекистана.

По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, “в деревне Новосергеевка коронавирус подтвержден у 120 человек, двое госпитализированы, у остальных болезнь проходит в легкой форме”. На территории хостела сейчас развернут мобильный госпиталь.

Следственный комитет завел дело в отношении владельца хостела Артема Блитштейна: предприниматель обвиняется в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекших смерть человека (ч. 1 ст. 236 УК РФ), ему грозит лишение свободы на срок до двух лет. Следствие настаивало на аресте предпринимателя, но Приморский районный суд Петербурга отказал ему в этом, и Блитштейна отпустили под подписку о невыезде.

Свою вину Блитштейн не признает, сообщили в пресс-службе областного Следственного комитета. Следствие обвиняет предпринимателя в организации нелегального хостела в принадлежащем ему здании, которое не было приспособлено для постоянного проживания людей.

О вспышке коронавируса у жильцов хостела стало известно 14 апреля: на тот момент коронавирус был выявлен у 35 постояльцев. Трудовые мигранты, которые жили в хостеле, работали на стройках в Петербурге, в частности – на реконструкции магазина IКЕА.

Госпитализировать мигрантов в больницу тогда не стали: здание просто заперли на карантин месте с 154 жильцами. Власти тогда объявили, что заразиться могли 472 человека, которых начали проверять на коронавирус.

По данным ТАСС, один из постояльцев хостела, мигрант из Узбекистана, умер в больнице, но причины его смерти пока официально не объявлены. Местное издание 47news со ссылкой на полицию сообщает, что это было 31-летний уроженец Узбекистана по фамилии Худайбергенов. Перед смертью его протестировали на коронавирус и обнаружили инфекцию, но посмертный тест, проведенный в Центре гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области, показал отрицательный результат.