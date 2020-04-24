В нескольких регионах России ввели обязательный масочный режим

24.04.2020, 12:15, Новости дня

В нескольких регионах России ввели обязательный масочный режим. Решение о запрете нахождения жителей края в общественных местах без средств индивидуальной защиты принял сегодня временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края Владимир Солодов.

Теперь при передвижении в общественном транспорте, посещении автостанций, автовокзалов, аэропортов, торговых объектов, аптек, госучреждений, включая многофункциональные центры предоставления услуг и центры занятости населения, жители края обязаны надевать маски.

Владимир Солодов также отметил, что в регион поступило 700 тысяч медицинских масок – они уже доступны в торговых сетях. Еще 300 тысяч масок поступят до конца недели. “На этой неделе в Петропавловск-Камчатский поступило большое количество масок. Заказаны они были заблаговременно нашими предприятиями Я сам удостоверился, что они доступны по цене 29-30 рублей. Цена не очень низкая, но ниже, к сожалению, достать их сейчас просто невозможно”, – отметил Солодов.

Он добавил, что для закупки медоборудования сформировали благотворительный фонд из внебюджетных средств. Камчатские предприниматели уже внесли в него 21 миллион рублей.

Накануне обязательный масочный режим для граждан при посещении общественных мест заработал в Хабаровском крае, о его введении заявил глава региона Сергей Фургал.

Жителей обязали надевать медицинские маски в общественном транспорте, на вокзалах, в аэропортах и других общественных местах. Торговые точки прекратят пускать покупателей без масок, а водители – пассажиров, игнорирующих усиленные меры безопасности.

Ранее в рамках борьбы с распространением COVID-19 Хабаровске власти решили временно убрать с улиц спортивные снаряды и разобрать детские площадки.

Обязать жителей носить маски планирует также правительство Новосибирской области. Масочный режим будет распространяться на транспорт и общественные места.

“Прорабатывается еще один важный момент, который, по планам, будет реализован на следующей неделе в рамках профилактических мер и безопасности жителей региона – речь идет о введении масочного режима в общественных местах”, – цитирует вице-губернатора Сергея Нелюбова сайт правительства.

Какая ответственность может быть предусмотрена за отказ от ношения масок, чиновник не уточнил. По данным сервиса LekvApteke.ru на 23 апреля, поштучно маски в Новосибирске продаются за 28-50 рублей.

В Европе Чешская Республика стала первой страной, в которой пребывание вне дома в защитной маске было обязательным. 12 марта чешское правительство объявило о введении режима чрезвычайной ситуации. Еще через четыре дня были закрыты границы для иностранцев, и на всей территории страны объявлен карантин со стандартным комплексом мер: запретом на скопления людей, отменой мероприятий, закрытием общественных мест для посещения, кроме самых необходимых. 24 апреля Чехия одной из первых в Европе сняла карантин.