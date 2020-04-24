Личное: Кризис? Виновата Лена Миро!

24.04.2020, 12:10, Разное

Меня удивляет, как ничтожества любят переложить своё разгильдяйство на меня. Наступил кризис? Бушует коронавирус? Вас уволили? Виновата Лена Миро!



Фото: Соцсети

Кто виноват в том, что в стране кризис? Кто виноват в том, что лично ты, как специалист, бесполезен и деградировал, как личность? Кто виноват, что тебя со дня на день выставят на мороз?

Ну конечно, Лена Миро. Не себя же винить!

Мой пост о бухгалтерах, где я рассказала о том, как современный посткризисный бизнес может легко обойтись без главбухов, сэкономив тонну денег, вызвал мощнейший подрыв жоп у штатных заполнялок «1С», раскладывательниц пасьянсов и пожирательниц корпоративных печенек.

Они изошлись ядом в комментариях, они оборвали линию поддержки на сайте МАКО, они даже написали президенту «разоблачения» в ведущие отраслевые сайты — «Главбух» и «Клерк».

Интересно, что вся эта «война» велась в рабочее время. То есть, в оплаченное работодателем.

Вместо того, чтобы заниматься своим делом (25 апреля скоро, алло! Квартальные отчеты пора сдавать!), клуши-бухгалтерши сидели и гневно доказывали, что в интернете кто-то неправ. И на самом деле они очень важные члены общества, без которых никак нельзя ни до кризиса, ни в кризис, ни уж тем более — после него.

Лучшей иллюстрации бесполезности этого разжиревшего (и в переносном, и, часто, в прямом смысле слова) рогатого скота не придумаешь!

Как на это отреагировала компания МАКО, которую я привела в своём посте, в качестве примера нового подхода к решению бухгалтерских задач, и по которой прошлись в гневных «ответочках» от коров-бухгалтерш?

А никак. Они делом заняты, обслуживают своих 600+ клиентов и параллельно думают, как ещё поддержать бизнес. И уже, кстати, придумали.

На прошлой неделе вышло обращение Владимира Зинина к малому и среднему бизнесу.

В обращении Владимир Зинин анонсировал скидку 50% для всех новых клиентов.

Акция будет действовать до тех пор, пока официальные «каникулы» не закончатся. То есть если обычно средний чек у них 8-10 тысяч рублей, то во время акции услуги конвейерной бухгалтерии будут стоить вообще 4-5 тысяч рублей в месяц!

Очень смело, как я считаю. Потому что когда эти каникулы на самом деле закончатся, скорее всего, не знают даже в Кремле.

В своей статье Зинин привёл очень простой и крайне доходчивый математический расчёт, показывающий, как сэкономить 500’000 рублей — внимание! — просто выгнав бухгалтера.

Расчёт, кстати, сделан на примере компании, с владельцем которой я знакома. И он мне все цифры подтвердил.

В целом же после прошлого поста о бухгалтерии у меня минимум трое знакомых перешли на МАКО. Это только те, кто мне сказал. И все довольны и говорят даже о большей экономии — 50-60 тысяч рублей в месяц.

А для среднего и даже крупного бизнеса в статье Зинина есть пара серьёзных примеров. Например, завод, который начал экономить уже по 5’000’000 рублей в год, разогнав шайку из СЕМИ бесполезных тёток-бухгалтеров и переложив всю их работу полностью на конвейерный аутсорсинг. Или большой отель, который жил с вечным кассовым разрывом 400 миллионов рублей из-за неграмотности собственной бухгалтерии.

После подключения специалистов МАКО проблема с налогом на прибыль разрешилась на раз.

И даже рядовых бухгалтеров Зинин не забыл. Самых толковых бухов, оставшихся без работы, он приглашает на собеседование к себе в МАКО — в московский и питерский офисы.

Ещё раз. Что такое конвейерная бухгалтерия МАКО и почему именно она нужна вам прямо сейчас — нужна именно в кризис?

Она надёжнее, эффективнее и выгоднее любых штатных бухгалтеров и обычных аутсорсеров. Все детали читайте в моём прошлом посте!

Информация по скидке 50% для новых клиентов, точный расчёт эффективности и кейсы крупных компаний — по этой ссылке.

Ну, а обвинять меня в вымирании динозавров — это, конечно, смешно, но глупо. Хотя, я и привыкла, что всегда во всём виновата, но пользы от меня больше — правда, граждане руководители малого, среднего и большого бизнеса?