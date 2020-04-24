Профессор Чумаков: Китайские учёные в Ухане более 10 лет проводили «безумные» эксперименты с COVID-19

24.04.2020, 12:09, Разное

В лаборатории города Ухань китайские учёные на протяжении более чем 10-ти лет экспериментировали с коронавирусом, создавая различные его варианты, заявил профессор Пётр Чумаков в беседе с журналистами издания «МК». Главный научный сотрудник ИМБ РАН назвал некоторые из их опытов «безумными».

«Например, они делали вставки в геном вируса, за счёт которых он обретал способность инфицировать человеческие клетки», – пояснил Пётр Чумаков. Свои эксперименты учёные из Уханя объясняли стремлением исследовать патогенность разных версий коронавируса. Собеседник издания допустил, что сотрудники лаборатории могли разрабатывать вакцину от ВИЧ, не стремясь в итоге навредить человечеству, но не исключил и другой их цели, прямо противоположной. «Вполне вероятно, что за их спинами стояли некие кураторы, координировавшие их действия в необходимом им направлении», – озвучил своё мнение профессор.

На сегодняшний день, сакцентировал Пётр Чумаков, обвинять кого-либо нет оснований. Что действительно требуется – так это проведение серьёзного расследования, в результате которого ответственность за распространение по планете вируса COVID-19 вполне может быть возложена на отдельных учёных из Китая. «Но я не исключаю, что в числе виновных окажутся также консультанты из США», – резюмировал сотрудник ИМБ РАН.