В Ленобласти зарезали пенсионерку и её сына

24.04.2020, 12:09, Разное

В вечернее время суток в четверг, 23 апреля, в населённом пункте Лопухинка (Ломоносовский р-н, Ленобласть) в частном домовладении обнаружены трупы двух человек. По имеющейся информации, пенсионерка и её сын, жители Санкт-Петербурга, были зарезаны.

Сообщается, что трупы 71-летней матери-пенсионерки и её сына 37-летнего возраста обнаружил приехавший в Лопухинку дачник. О выявленных в доме телах житель рассказал представителям правоохранительных органов. По информации пресс-службы СУ СК РФ Ленобласти, прибывшие на вызов специалисты обнаружили тела пожилой женщины и молодого человека с травмами, характерными для нанесения режуще-колющим предметом. Выявленные признаки указывают на насильственную смерть людей.

По факту смерти двух человек инициировано уголовное производство. Предполагаемые орудия убийства, а именно, топор и нож, найдены на месте преступления ещё с некоторыми уликами. Другие подробности инцидента пока не сообщаются.