Путин перенес празднование окончания Второй мировой войны

24.04.2020, 12:08, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября дня воинской славы – Дня окончания Второй мировой войны.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее одобрил закон о переносе даты Дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.

Авторами инициативы выступили глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов, депутат Георгий Карлов и сенаторы Григорий Карасин и Михаил Козлов. По их словам, поправки направлены на «сохранение исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечения достойной памяти погибших при защите Отечества».

3 сентября было объявлено праздником Победы над Японией указом президиума Верховного Совета СССР. Победа СССР над Японией в 1945 году внесла решающий вклад в завершение Второй мировой войны, более 300 тыс. граждан СССР были награждены орденами и медалям по итогам войны с Японией.

«У нас в РФ один День Победы. Это 9 мая 1945 года, и «разбавлять» его было бы неразумно. А вот отпраздновать день окончания Второй мировой войны в качестве дня воинской славы русского оружия – вполне оправданная вещь», – объяснил в комментарии газете ВЗГЛЯД первый зампредседателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Григорий Карасин.

По его словам, с просьбой изменить дату окончания Второй мировой войны обратились фронтовики, потому что 3 сентября 1945 года указом президиума Верховного Совета было объявлено в качестве дня Победы над милитаристской Японией.

«В силу исторических причин эта дата почему-то была перенесена на 2 сентября», – напомнил сенатор.