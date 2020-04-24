Предлагаемые для лечения COVID лекарства оказались неподходящими для новорожденных

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24.04.2020, 12:08, Новости дня

Ни одно из обсуждаемых лекарств от COVID-19 не рекомендовано для лечения новорожденных, говорится в рекомендациях Минздрава по организации оказания медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным при новой коронавирусной инфекции.

В рекомендациях указывается, что на данный момент «нет фармакологических субстанций с доказанной специфической вирицидной активностью в отношении COVID-19», передает РИА «Новости».

«Все предполагаемые и предлагаемые для терапии у взрослых и более старших детей специфические препараты в неонатальном периоде не применяются и имеют значительные побочные эффекты. В связи с тем, что риски применения обсуждаемых препаратов выраженно превышают потенциальную их эффективность и преимущества применения у новорожденных, группа разработчиков настоящих рекомендаций не может рекомендовать ни одну из обсуждаемых фармакологических субстанций для специфической терапии COVID-19 – инфекции у новорожденных», – говорится в материалах.

Кроме того, «нет убедительных данных, подтверждающих эффективность применения препаратов внутривенных иммуноглобулинов, интерферона или терапии глюкокортикостероидами в данной группе новорожденных».

«Решение о необходимости применения данных препаратов может приниматься в индивидуальном порядке», – подчеркивают в Минздраве.

Ранее были опубликованы рекомендации по организации медпомощи беременным и роженицам при COVID.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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