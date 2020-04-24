Китайские врачи вылечили последнего тяжело больного пациента в Ухане

24.04.2020, 12:08, Новости дня

Врачи китайского города Ухань, в котором впервые была зафиксирована вспышка нового коронавируса, вылечили последнего тяжело больного пациента в местной больнице, сообщил представитель государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн.

«Согласно только что поступившим данным, в Ухане вылечили последнего больного, у которого заболевание, вызванное коронавирусом, протекало в тяжелой форме, и на сегодняшний момент число таких пациентов в этом городе равно нулю», – передает ТАСС со ссылкой на «Жэньминь жибао» слова Ми Фэна.

С момента вспышки коронавируса в Ухане в городе было подтверждено более 50 тыс. случаев заражения, около 93% инфицированных выздоровели, умерли 3 тыс. 869 человек.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.