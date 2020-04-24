 

На губернатора Калифорнии подали в суд из-за помощи нелегальным иммигрантам

24.04.2020, 12:01, Новости дня

Консервативная некоммерческая организация «Центр за американскую свободу» подала в суд на губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, чтобы помешать ему выделить 75 миллионов долларов в качестве финансовой помощи нелегальным иммигрантам, у которых на фоне кризиса из-за коронавируса нет возможности получить пособие по безработице.

Организация обратилась в Верховный суд штата с просьбой наложить судебный запрет на инициативу губернатора, подчеркивая, что калифорнийские и федеральные законы запрещают выдачу пособий по безработице тем, кто находится в стране нелегально.

«Это деньги налогоплательщиков, распределять которые может только законодательная власть. Это не заначка, которой губернатор может распоряжаться по своему усмотрению», – заявила глава организации, адвокат из Сан-Франциско Хармит К. Диллон.

Представители Ньюсома комментариев пока не дают.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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