 

Чехия сняла запрет на выезд за границу

24.04.2020, 12:00, Новости дня

Власти Чехии сняли запрет на выезд за границу без уважительной причины в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в стране, сообщил министр здравоохранения Адам Войтех.

«Гражданам можно выезжать за границу, даже на отдых. Но по возвращении они должны иметь отрицательный анализ на коронавирус или провести две недели в карантине», – сообщил Войтех на пресс-конференции, которую транслировали по телевидению.



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