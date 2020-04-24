 

Семенович назвала получающих 100 тыс. рублей мужчин «не зарабатывающими»

24.04.2020, 11:58, Новости дня

Певица Анна Семенович заявила, что не смогла бы встречаться с мужчиной, который зарабатывает в разы меньше нее.

«Я не смогу жить с мужчиной, который ничего не зарабатывает. Ну, например, зарплата 100 тыс. рублей в месяц. Я зарабатываю в разы больше», – сказала она на шоу «Алена, блин!» на YouTube.

Она подчеркнула, что привыкла к определенному уровню жизни. Артистка уверена, что в нормальных отношениях партнеры должны зарабатывать одинаково, а в идеальных – мужчина получать больше женщины.

Кроме того, артистка рассказала, что у нее есть любимый мужчина, который младше ее на семь лет.

Ранее Семенович рассказала об обнаруженном у нее генетическом заболевании. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.02 / Под грифом “секретно”: переводчики МИД рассказали о работе с Путиным

09.03 / За сутки от коронавируса в Китае умерли 22 человека, 1535 выздоровели

17.03 / Мишустин сообщил об использовании опыта Москвы для борьбы с коронавирусом

07.04 / Ученые рассказали, как быстрый прием пищи влияет на организм

26.02 / Россия передала КНДР тест-системы диагностики коронавируса

18.04 / Ректор Московской духовной академии заболел коронавирусом

10.02 / Phuket News – двое детей из России погибли при столкновении катеров на Пхукете

05.03 / Американские законодатели голосуют по резолюции о борьбе с коронавирусом

24.03 / ЦБ объяснил рекомендацию по выдаче наличных в банкоматах

06.03 / Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 100 тыс. человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска