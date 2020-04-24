Семенович назвала получающих 100 тыс. рублей мужчин «не зарабатывающими»

24.04.2020, 11:58, Новости дня

Певица Анна Семенович заявила, что не смогла бы встречаться с мужчиной, который зарабатывает в разы меньше нее.

«Я не смогу жить с мужчиной, который ничего не зарабатывает. Ну, например, зарплата 100 тыс. рублей в месяц. Я зарабатываю в разы больше», – сказала она на шоу «Алена, блин!» на YouTube.

Она подчеркнула, что привыкла к определенному уровню жизни. Артистка уверена, что в нормальных отношениях партнеры должны зарабатывать одинаково, а в идеальных – мужчина получать больше женщины.

Кроме того, артистка рассказала, что у нее есть любимый мужчина, который младше ее на семь лет.

Ранее Семенович рассказала об обнаруженном у нее генетическом заболевании.