Итальянские регионы попросили российских военных помочь в борьбе с коронавирусом

24.04.2020, 11:58, Новости дня

Посольство РФ получило от итальянских регионов Пьемонт, Апулия и Фриули-Венеция-Джулия запросы на помощь от российских военных по борьбе с распространением COVID-19, сообщил посол РФ в Риме Сергей Разов.

«Весть о героической работе наших военных облетела всю Италию, нам поступают сотни звонков, писем, в которых благодарят Россию, президента России, который откликнулся на просьбу итальянского премьер-министра и в оперативном порядке буквально за несколько дней прислал такой сводный отряд. Руководители других областей Италии уже обращаются с официальными просьбами направить российских военнослужащих для проведения работ на их территории. Такие просьбы поступили от губернаторов Пьемонта, Апулии и Фриули-Венеции-Джулии. Географически это разброс по всей стране», – передает РИА «Новости» слова Разова.

По его словам, если бы российские военные «делали не то, что требуется, таких просьб бы не поступало».

«Что касается оценок итальянцев, ну как нормальные люди, а таких в Италии абсолютное большинство, как они могут относиться к партнеру, который в самую тяжелую ситуацию, которая была в Италии ровно месяц назад, протянул руку помощи? Тогда как ЕС и НАТО, мягко говоря, просто взирали на негативно развивающуюся ситуацию», – отметил посол.

Напомним, La Stampa ранее написала, что 80% поставленной Москвой техники якобы не поможет в борьбе с коронавирусом. По мнению издания, таким образом российские представители «удовлетворяют политические амбиции». Сенатор Алексей Пушков отметил, что данная публикация «явно инспирирована противниками России».

Посольство РФ в Италии назвало статьи некорректными и дезинформирующими.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее в четверг сообщила, что за вбросами в газете La Stampa о якобы «ненужности» российской помощи стоит британская компания.