 

Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России

24.04.2020, 11:53, Новости дня

Российский лидер Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении процедуры получения гражданства России.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории России, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке», – говорится в указе.

Действующее законодательство обязывает соискателя российского гражданства обратиться в полномочный орган иностранного государства с одновременным заявлением об отказе от имеющегося у него иного гражданства. Принятый закон отменяет требование отказываться от иностранного гражданства.

Также новый закон исключает при подаче заявления на российское гражданство требование о трехлетнем сроке нахождения в РФ и подтверждении наличия законного источника средств к существованию для совершеннолетних лиц без гражданства, имевших гражданство СССР, которые проживали и проживают в странах-членах бывшего СССР, но по каким-либо причинам не получили гражданство этих государств.

То же будет касаться иностранцев, состоящих в браке с гражданином России, который проживает в РФ и имеет в этом браке общих детей, и иностранцев, один из родителей которых имеет российское гражданство и живет в России.

Кроме того, гражданам Молдавии, Украины, Белоруссии и Казахстана тоже упростят подачу заявления на прием в российское гражданство: они смогут подать его без соблюдения срока проживания в РФ при наличии действительного вида на жительство.

Также сокращается с трех лет до одного года срок осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации для лиц, окончивших российские вузы.

Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.

Ранее закон, упрощающий получение российского гражданства, одобрил Совет Федерации. Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму 7 апреля. 17 апреля Госдума на пленарном заседании одобрила документ. 



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